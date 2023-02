Grupo é preso com drogas, arma e celular 

Policiais da operação Hórus/Fronteira Mais Segura em conjunto com o 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM), prenderam três homens de 18, 27 e 23 anos e uma mulher de 23 anos. Com os suspeitos foram apreendidos 12 quilos de skunk, armas e dinheiro. Parte da droga foi localizada dentro de uma caixa de isopor, em uma embarcação.

Por volta das 8h32, os policiais foram informados que um grupo suspeito estava embarcando entorpecentes em um barco. As equipes se deslocaram ao porto da cidade, e durante a revista identificaram a mulher. Em meio a fiscalização, foram encontrados dentro de uma caixa de isopor transportada pela suspeita, seis tabletes de maconha do tipo skunk. Com ela foi apreendido, ainda, R$1,5 em dinheiro e um celular.

Com apoio de policiais da Base Arpão e cães farejadores, as equipes seguiram na fiscalização e localizaram uma mala com seis quilos do mesmo entorpecente. Após análise de circuito de câmeras, foi identificado o responsável pelo acessório. O homem foi preso e indicou com quem havia pego a droga.

Os policiais seguiram ao endereço indicado pelo suspeito, porém não localizaram o fornecedor dos entorpecentes. Mas, um irmão seu foi detido. À polícia, o homem informou que o suspeito estaria na casa de outros familiares.

As equipes realizaram buscas no outro imóvel, mas o homem não foi encontrado. No local foi apreendido uma arma tipo carabina calibre 22. Um homem de 18 anos, que estava na residência com mandado de prisão em aberto foi localizado e preso.

Ao todo, foram apreendidos 12 quilos de entorpecentes, R$1,5 em dinheiro, uma arma e celulares. Os presos e o material apreendido foram encaminhados para a Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Fotos: Divulgação/SSP-AM