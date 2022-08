Greenpeace diz que 4 mil pessoas moram em área afetada por queimadas no AM

Durante um sobrevoo, o Greenpeace Brasil registrou imagens de uma área de mais de 1,8 mil hectares sendo destruída pelo fogo, nesta quinta-feira (18). As queimadas acontecem dentro da área demarcada pela Concessão de Direito Real de Uso (CDRU), dada pelo Governo do Amazonas às comunidades tradicionais do rio Manicoré. O território abriga quatro mil moradores em 15 comunidades.

As queimadas foram avistadas também no Parque Nacional Mapinguari ao lado de uma região de pastagem. A devastação neste ponto já chega a 1,3 mil hectares, conforme análise feita pelo Greenpeace Brasil com base em satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

O Parque Nacional Mapinguari está localizado na divisa dos estados de Rondônia e Amazonas, mais precisamente entre Porto Velho (RO) e Lábrea (AM).

De acordo com o Greenpeace, há mais de 10 anos, as comunidades que vivem na área do Rio Manicoré lutam pela criação de uma Unidade de Conservação (UC), que vem sendo ameaçada por invasões de terra, exploração ilegal de madeira e caça predatória.

A área desmatada está localizada perto do igarapé do Tracajá, a 7km do rio Manicoré, próxima ao Alto Marmelos.

Não é a primeira vez que acontece crimes ambientais na região. O desmatamento no rio Manicoré já foi denunciado pelo Observatório da BR-319 ao Ministério Público Federal (MPF), em junho deste ano, a partir de relatório que apontou quase três mil hectares de área explorada por madeireiras dentro da região da CDRU, segundo o Greenpeace.

A denúncia também apontou exploração ilegal de madeira de loteamento ilegal de terras, o desmatamento não autorizado e a abertura de ramais nas imediações, além de episódios de ameaças à população local.

“Durante o sobrevoo, realizado no último dia 18, flagramos essa queimada de uma área que vinha monitorada desde março e o desmatamento vem avançando mais de 100 hectares por semana. Esse é um grande problema, que vem corroendo as florestas antes intactas do Sul do Amazonas”, comentou Rômulo Batista, que atua na campanha de Amazônia do Greenpeace Brasil.

A articuladora da Rede Transdisciplinar da Amazônia (Reta), Dioneia Ferreira, o incêndio criminoso na área da CDRU foi previsto pelos parceiros da Central de Associações Agroextrativistas do Rio Manicoré (Caarim), que lutam pela conservação dos lugares e modos de vida da população local.

“Foram realizadas várias denúncias em diferentes canais de gestão e comando, e controle ambiental dando conta do desmatamento alarmante na área. Os grupos criminosos operam de um modo muito similar na nossa região, o Sul do Amazonas, desmatam o quanto possível e ateiam fogo no período de estiagem. Se as denúncias de invasões e desmatamento na área da CDRU não surtiram uma ação dos órgãos competentes, era sabido que o próximo passo seria a queima na área”, afirma.

Dioneia ressalta que não houve ação efetiva do governo para proteger a CRDU, apesar das denúncias e alertas aos órgãos competentes desde o início do incêndio, em 16 de agosto.

