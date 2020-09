Grávida é executada a tiros no Centro de Manaus; veja vídeo

Segundo a polícia, Márcia Maiane Marques, 35, estava grávida de seis meses. Ela tinha envolvimento com o tráfico de drogas

De acordo com testemunhas, a mulher estava sentada em frente a um prédio, lanchando, quando foi surpreendida por suspeitos, ainda não identificados, que chegaram em veículo modelo Celta, de cor preta e placa não identificada. Dois ocupantes desceram do veículo e efetuaram os disparos contra a vítima.

Segundo a 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima tinha envolvimento com tráfico de drogas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ainda foi acionado, mas já constatou os óbitos da mulher e do bebê.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), câmeras de segurança do local devem auxiliar na investigação.

Fonte: D24am

VÍDEO DIVULGADO