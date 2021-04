GP de Portugal da F-1 será sem público por causa do coronavírus

Ao contrário do ano passado, etapa da competição não poderá ter ninguém nas arquibancadas

Uma notícia chata para os fãs de F-1 foi divulgada nesta sexta pelo “Motorsportweek.com”. Segundo o site, o Grande Prêmio de Portugal será sem público, seguindo a tendência das últimas competições por conta da pandemia do coronavírus. Não será permitada a presença de ninguém nas arquibancadas.

A falta de público é frustrante principalmente porque o ano passado esse foi um dos poucos GPs que tiveram a presença de torcedores. Portugal é um caso de sucesso no combate ao coronavírus, mas acaba de começar a afrouxar as regras depois de mais um período de intenso lockdown. Por conta das novas variantes do vírus, o país europeu tem tentando evitar ao máximo situações de possível contágio, como seria a presença de público no GP.

O GP de Portugal será disputado no dia 2 de maio, daqui a duas semanas. A competição será no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, na região sul do país (a mais quente de Portugal continental).

