Governo Presente: mais de 200 produtores rurais recebem apoio do Estado

Foram entregues Cartões do Produtor Rural e Declaração de Aptidão ao Pronaf

O governador Wilson Lima acompanhou, na terça-feira (12/04), a quinta edição do programa Governo Presente em Itamarati (a 985 quilômetros de Manaus), onde o Estado entregou 80 Cartões do Produtor Primário (CPP) e 160 Declarações de Aptidão ao Pronaf (DAP), entre renovações e novas inscrições.

No município, o Governo Presente também levou ações de saúde e de liberação de crédito pela Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam). Wilson Lima anunciou aos produtores do município a implantação do Garantia Safra, executado em parceria com o Governo Federal, que vai liberar R$ 850 mil a agricultores que tiverem a produção afetada pela enchente.

A DAP, entregue aos produtores de Itamarati, é requisito para que os produtores da localidade tenham acesso ao Garantia Safra.

“Isso é importante porque gera expectativa e perspectiva para pessoas que moram no interior. É disso que a gente precisa, de oportunidade, a gente precisa dessas ações do Governo do Estado chegando aqui para que haja geração de emprego e renda”, afirmou Wilson Lima.

Acompanharam o governador em Itamarati a primeira-dama, Taiana Lima; o deputado federal Capitão Alberto Neto; e os deputados estaduais Fausto Júnior, Cabo Maciel, Abdala Fraxe, Saullo Vianna, Joana Darc e Belarmino Lins.

Nesta quarta-feira (13/04), o governador segue em visita à calha do rio Juruá e acompanha ações do Governo Presente em Carauari. Ontem, esteve em Itamarati e Eirunepé.