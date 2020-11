Governo libera recursos para ações de defesa civil no Amapá

Dinheiro será utilizado para superar crise energética no estado

O governo federal liberou R$ 21,6 milhões para ações de Defesa Civil no Amapá. O estado enfrenta problemas no fornecimento de energia elétrica desde o dia 3 de novembro, quando um incêndio em uma subestação provocou um apagão em 13 dos 16 municípios do estado, incluindo a capital Macapá. Com isso, outros serviços à população também foram prejudicados, como fornecimento de água e comunicações, além do impacto em setores essenciais, como saúde e segurança pública.

A liberação dos recursos foi autorizada por meio de duas portarias do Ministério do Desenvolvimento Regional, publicadas ontem (10) em edição extra do Diário Oficial da União. Em publicação nas redes sociais, o governador do Amapá, Waldez Góes, informou que os recursos serão utilizados para locação de geradores e compra de combustível.

De acordo com o último comunicado do Ministério de Minas e Energia, na segunda-feira (9) foi possível alcançar cerca de 70% do atendimento de energia ao estado. Até que a capacidade operacional seja totalmente restabelecida, o fornecimento será permanente para áreas prioritárias, como hospitais e abastecimento de água. Para os demais consumidores haverá rodízio, considerando a capacidade de atendimento.

Fonte: Agencia Brasil