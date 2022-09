Governo inclui mais 450 mil famílias no Auxílio Brasil, que chega a 20,65 milhões de beneficiários em setembro

O Auxílio Brasil será pago, a partir do próximo dia 19, a mais 450 mil famílias em todo o país. Em agosto, o número total de contemplados chegou a 20,2 milhões. Agora em setembro, subirá para 20,65 milhões, alta de 2,2%. O repasse total para o mês será de R$ 12,47 bilhões. É importante destacar que os R$ 600 do programa serão pagos somente até dezembro. Em janeiro do próximo ano, o benefício voltará a R$ 400.

O início dos pagamentos será na segunda-feira para os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 1. O cronograma escalonado de repasses segue de acordo com o calendário oficial até 30 de setembro.

A operação garante o atendimento das famílias que apresentam, no Cadastro Único, perfil para serem contempladas. Levando em conta o histórico do Auxílio Brasil, implementado em novembro de 2021, são mais de 7,5 milhões de famílias adicionadas ao longo dos últimos 11 meses, pontua o Ministério da Cidadania.

Na divisão por regiões, o Nordeste segue sendo a região que concentra o maior número de famílias atendidas. São 9,58 milhões. Na sequência aparecem o Sudeste (6,11 milhões), o Norte (2,48 milhões), o Sul (1,37 milhão) e o Centro-Oeste (1,08 milhão).

Já no corte por unidades federativas, a Bahia é o estado com a maior abrangência de contemplados. São 2,53 milhões de famílias. A lista segue com São Paulo (2,48 milhões), Rio de Janeiro (1,74 milhão), Pernambuco (1,65 milhão), Minas Gerais (1,59 milhão) e Ceará (1,45 milhão).

Quem tem direito

O Auxílio Brasil é destinado a famílias em situação de extrema pobreza. Famílias em situação de pobreza também podem receber desde que tenham, entre seus membros, gestantes ou pessoas com menos de 21 anos.

As famílias em situação de extrema pobreza são aquelas que possuem renda familiar mensal per capita (por pessoa) de até R$ 105. As em situação de pobreza têm renda familiar mensal per capita entre R$ 105,01 e R$ 210.

A seleção é feita de forma automática, considerando a estimativa de pobreza, a quantidade de famílias atendidas em cada município e o limite orçamentário anual do Auxílio Brasil.

Calendário de pagamentos

NIS final 1 – 19 de setembro

NIS final 2 – 20 de setembro

NIS final 3 – 21 de setembro

NIS final 4 – 22 de setembro

NIS final 5 – 23 de setembro

NIS final 6 – 26 de setembro

NIS final 7 – 27 de setembro

NIS final 8 – 28 de setembro

NIS final 9 – 29 de setembro

NIS final 0 – 30 de setembro