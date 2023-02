Governo fecha propostas para reajustes de IR e salário mínimo e deve divulgar depois do Carnaval, dizem fontes  

BRASÍLIA (Reuters) – O governo finalizou as propostas de reajustes da tabela do Imposto de Renda e do valor do salário mínimo e deve anunciar as medidas logo depois do Carnaval, disseram nesta segunda-feira fontes com conhecimento das tratativas.

O programa Desenrola, de renegociação de dívidas de pessoas de baixa renda, também está na mesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e poderá ser anunciado mais cedo, disseram as fontes à Reuters.

Em uma fala na reunião do diretório nacional do PT, na manhã desta segunda-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse aos membros do partido que as propostas estão com o presidente para ajustes finais e para que ele decida o momento do anúncio.

De acordo com uma das fontes, Lula já indicou que pode anunciar o Desenrola, uma das suas promessas de campanha, antes mesmo do Carnaval. As demais iniciativas, no entanto, devem ficar para depois.

Como já mostrou a Reuters, a equipe econômica trabalha com a proposta de um aumento do salário mínimo para 1.320 reais, o que teria um custo de 5 bilhões de reais ao ano. Inicialmente resistente a um aumento que levasse o mínimo para além dos 1.302 reais em vigor desde janeiro, a equipe econômica passou a trabalhar com o valor maior por determinação de Lula, que prometeu durante a campanha um ganho real maior aos trabalhadores.

Já o reajuste da tabela do IR deve isentar quem ganha até dois salários mínimos –ou 2.340 reais a partir de maio. A promessa de campanha de Lula era de isentar salários até 5 mil reais, mas a renúncia fiscal seria muito alta em um momento em que o governo tentar reduzir gastos e mostrar disciplina fiscal.