Governo do Estado planeja ampliação de ambulatório e UTI no Instituto de Saúde da Criança do Amazonas

Em visita técnica, o secretário de Saúde, Marcellus Campêlo, avaliou o projeto de expansão física e de atendimentos da unidade

O projeto para ampliação do atendimento ambulatorial e da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Instituto de Saúde da Criança do Amazonas (Icam) foi avaliado pelo secretário de Estado de Saúde (SES-AM), Marcellus Campêlo, durante visita técnica realizada na unidade.

O titular da pasta conheceu as enfermarias, UTIs e farmácia, onde discutiu medidas que podem ampliar o serviço oferecido pela unidade. Ao todo, a estrutura do Icam conta com 128 leitos da unidade, sendo 22 de UTIs, três salas cirúrgicas e ambulatório com consultas reguladas nas especialidades pediátricas.

“Nós visitamos o Icam para conhecer a estrutura, verificamos o grande trabalho que está sendo feito de administração dessa unidade, a organização o potencial que ela tem, inclusive para ampliar os serviços de saúde voltados, para a pediatria”, disse o secretário.

Entre os planos de ampliação, Marcellus citou a proposta da direção da unidade para o aumento dos consultórios ambulatoriais e de exames de imagem, além da ampliação dos leitos de UTI.

“Nós verificamos a possibilidade inclusive de ampliar fisicamente os espaços do Icam, tanto a parte da UTI quanto a parte ambulatorial, e de leitos clínicos também. Vamos começar a fazer esses estudos a partir de agora”, disse o secretário.

No mês passado, a SES-AM já havia ampliado o número de leitos em 75% na Unidade Semi-Intensiva do instituto. Com o investimento, o total de leitos subiu de quatro para sete. Equipados com suporte avançado de vida, os novos leitos atendem bebês com doenças crônicas.

FOTOS: Rodrigo Santos/ SES-AM

