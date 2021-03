Governo do Estado paga 310 agricultores familiares cadastrados no PAA, de 37 municípios

A partir desta sexta-feira (26/03), será liberado o pagamento para 310 agricultores cadastrados no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que é executado no Amazonas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror). O programa é uma iniciativa do Governo Federal, por meio do Ministério da Cidadania.

Este pagamento é referente à compra de 644 toneladas de alimentos que serão doados a 87 entidades socioassistenciais cadastradas junto ao Estado.

O pagamento será feito pelo Banco do Brasil, por meio do Cartão de Benefício Econômico. Já os alimentos serão distribuídos por meio do Centro de Referência e Assistência Social (Cras), Associação dos Idosos, Associação de Pais e Mestres e Excepcionais (Apae) e hospitais de Unidade Mista de cada município.

“O governador Wilson Lima tem priorizado a compra da agricultura familiar, e nesse momento de pandemia esses recursos são fundamentais para a economia do interior”, disse o titular da Sepror, Petrucio Magalhães Júnior.

Para a produtora do município de Pauini, Maria Auxiliadora Lopes, beneficiada pelo PAA, a iniciativa tem sido de grande auxílio neste momento.

“É um programa que nos ajuda muito, porque agora a gente tem para quem vender nossos produtos. Antes não tínhamos e até perdíamos parte da nossa produção. Agora, levamos nossos produtos até o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) e esses alimentos são doados para quem precisa. Isso é importante tanto para nós produtores, como para quem recebe as doações”, disse.

Serão beneficiados produtores de 37 municípios: Alvarães, Apuí, Atalaia do Norte, Anamã, Benjamin Constant, Boa Vista do Ramos, Borba, Caapiranga, Canutama, Carauari, Careiro, Eirunepé, Fonte Boa, Humaitá, Codajás, Iranduba, Itamarati, Itapiranga, Japurá, Lábrea, Manaquiri, Manaus, Manacapuru, Manicoré, Maraã, Maués, Novo Airão, Novo Aripuanã, Nova Olinda do Norte, Pauini, Tapauá, Tabatinga, Rio Preto da Eva, Santo Antônio do Içá, São Sebastião do Uatumã, Silves e Urucurituba.

PAA – O Programa de Aquisição de Alimentos tem como objetivo incentivar a produção local com base na agricultura familiar, por meio da aquisição e destinação de alimentos para atender às necessidades da suplementação alimentar das pessoas que se encontram em risco de vulnerabilidade social e/ou em estado de insegurança alimentar e nutricional, cadastradas nos municípios que se integraram à iniciativa.

FOTOS: Arquivo