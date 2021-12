Governo do Estado inicia Mega Vacinação contra Covid-19 no Amazonas, nesta quarta-feira (08/12)

Intensificação conta com apoio do Ministério da Saúde, da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) e de prefeituras como: Manicoré e Apuí

O Governo do Amazonas, em parceria com o Ministério da Saúde (MS), a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) e prefeituras, realiza, a partir desta quarta-feira (08/12), uma ação para intensificar a vacinação contra a Covid-19 em todos os 62 municípios do estado. A estratégia da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) prevê avançar em até 20% a cobertura vacinal no território amazonense.

O secretário ainda acrescentou que a estratégia da Mega Vacinação em todos os municípios será parecida com a realizada em Manaus, disponibilizando a vacina o mais próximo da população, sendo em locais de grande circulação ou de casa em casa.

Registro da vacinação – Também em parceria com o Ministério da Saúde, o Governo do Estado vai desenvolver ações para qualificar e ampliar o registro da vacinação em 21 municípios do Amazonas, no período de 10 a 22 de dezembro.

Após levantamento realizado pelo Governo do Estado, foram identificados os municípios que têm o maior índice de ausência de registros de vacinação, ou seja, os que menos registram a aplicação das vacinas contra a Covid-19.

Os municípios são: Manaus, Parintins, Santo Antônio do Içá, Tapauá, Jutaí, Maués, Amaturá, Carauari, Iranduba, Apuí, Benjamin Constant, Manicoré, Nova Olinda do Norte, Itacoatiara, Fonte Boa, Borba, Maraã, São Paulo de Olivença, Manacapuru, Tabatinga e Presidente Figueiredo.