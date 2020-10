Governo do Estado inicia cirurgias no período noturno para reduzir internações

O secretário de Estado de Saúde, Marcellus Campêlo, acompanhou, na noite desta segunda-feira (26/10), no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na zona centro-sul de Manaus, o início do plano de cirurgias ortopédicas noturnas. Com cirurgias no período entre 19h e 01h, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) espera retirar, em 30 dias, 180 pacientes dos três principais Hospitais e Prontos-Socorros de Manaus, aguardando esse tipo de procedimento.

“Estamos iniciando agora um plano emergencial de desospitalização de pacientes que estão, na nossa rede de emergência, ocupando leitos nos hospitais. Estamos utilizando o período noturno, das 19h às 1h, com a meta mínima de três cirurgias por dia”, disse Marcellus Câmpelo, que esteve acompanhado da equipe técnica da secretaria.

O secretário explicou que o objetivo é realizar, de segunda a sexta-feira, 15 cirurgias somente no Hospital 28 de agosto, ressaltando que a ação aconteceu paralelamente nos HPS’s João Lúcio e Platão Araújo.

As unidades foram reforçadas com recursos humanos, equipamentos e insumos. A SES-AM contratou de forma temporária, pelo período de 30 dias, 85 técnicos de enfermagem para reforçar o quadro das três unidades. Também foram adquiridos materiais, como perfuradores, e houve reforço no abastecimento de órteses, próteses e Materiais Especiais (OPMEs), indispensáveis para a realização dos procedimentos.

O plano faz parte de um conjunto de medidas implementadas pelo Governo do Amazonas com vistas a reorganizar a rede estadual de saúde e aumentar a capacidade operacional das unidades para o enfrentamento da Covid-19 no período sazonal da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Com isso, a SES-AM pretende potencializar a resolutividade dos atendimentos que mais exercem pressão sobre os prontos-socorros, reduzindo as hospitalizações e as taxas de ocupação nessas unidades, realizando esses procedimentos em um horário diferenciado, além do que já é rotina do hospital.

“Essa ação decorre da necessidade de termos as nossas redes de emergência e urgência com leitos disponíveis para enfrentar o período sazonal de SRAGs. De novembro a junho, temos o período das Síndromes Respiratórias Agudas Graves e este ano, ainda tem o agravante da Covid-19”, frisou o titular da SES-AM.

Planejamento – O mesmo trabalho de desospitalização será adotado para pacientes que aguardam procedimentos vasculares de baixa e média complexidades e de vias biliares (retirada de pedra na vesícula).

Para isso, outras unidades da rede estadual, como o Hospital Geraldo da Rocha, estão dando retaguarda para internação e procedimentos vasculares menos complexos, a exemplo dos pacientes de pé diabético. Neste final de semana, a unidade já começou a receber os primeiros pacientes vasculares e clínicos, liberando até esta segunda-feira um total de 15 leitos, nos HPS’s 28 de Agosto, Platão Araújo e João Lúcio.

O plano de cirurgias ortopédicas e o de procedimentos vasculares e vias biliares ocorrerá em etapas, até que o Estado tenha sanado os casos de pacientes internados que necessitem de cirurgias de segundo tempo, aquelas que já não se encaixam no perfil de urgência e que podem ser realizadas de forma programada.

Esforços em rede – Além do HPS 28 de Agosto e do Hospital Geraldo da Rocha, esse novo fluxo de cirurgias ortopédicas, de vias biliares e vasculares vai conjugar esforços das equipes dos prontos-socorros João Lúcio; Platão Araújo; Delphina Aziz (com exames); Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ), que vai realizar as cirurgias de alta complexidade; Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV); Hospital Universitário Francisca Mendes (HUFM) e Hospital Beneficente Português.

Fotos: Divulgação/ SES-AM

Sonora: Secretário de Saúde – Marcellus Campêlo

Mais informações: Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM): Martha Bernardo (98151-4487) e Paulo Bahia (98154-2531)/[email protected]