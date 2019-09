Governo do Estado implanta iluminação a LED no município de Maués

O município de Maués (a 276 quilômetros de Manaus) passou a receber nesta terça-feira (17/09) iluminação a LED em todos os bairros da cidade. O investimento faz parte do Programa de Saneamento Integrado de Maués (ProsaiMaués), que realiza obras de saneamento e urbanização no município. Com a implantação das luminárias, estima-se que o município alcance uma economia de 40% nos gastos de energia.

Os recursos dessas obras em Maués fazem parte do financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e o trabalho é coordenado pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), em parceria com a prefeitura de Maués. A prefeitura vai realizar os pontos de implantação das luminárias em toda a cidade, o que deve proporcionar ao município 100% de cobertura a LED.

O coordenador executivo da UGPE, Marcellus Campêlo, ressalta que, além da economia gerada pelas lâmpadas de LED, outra vantagem é a durabilidade dessas lâmpadas, que têm uma vida útil de até 10 anos.

“Esse sistema instalado em Maués será um dos mais modernos do Amazonas porque, além da lâmpada de LED, nós teremos também dois circuitos de proteção, com uma rede de aterramento em cada poste da iluminação pública, que também serão equipados com sensores de sobrecarga de energia, evitando que a lâmpada de LED queime em caso ocorra um pico de energia”, afirmou o coordenador, durante a solenidade realizada com a presença do prefeito, Júnior Leite.

Plano de Mobilidade – Após a entrega das obras do ProsaiMaués, prevista para início de outubro, o Governo do Estado vai implementar um Plano de Mobilidade Urbana em Maués, composto de uma série de objetivos e metas visando criar estratégias, recursos materiais e recursos humanos que tragam uma efetiva transformação local, com vistas ao desenvolvimento da cidade de modo a satisfazer as necessidades da população e sua locomoção.

“O plano de mobilidade urbana do municipio de Maués foi uma meta adicional que nós conseguimos incluir por meio do ProsaiMaués, negociando com o BID e apresentando o estudo de implantação do plano de mobilidade urbana no município. O plano irá contemplar, além da revitalização de grande parte da malha viária, toda a sinalização horizontal e vertical da cidade e, principalmente, incluir mais passeios públicos para a população”, afirmou Marcellus Campêlo.

Fotos: Herick Leite/Seinfra, Tiago Corrêa/UGPE, Arquivo/Secom e Divulgação