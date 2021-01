Governo do Estado envia tomógrafo e miniusina de oxigênio para hospital de Humaitá

Investimento em torno de R$ 2,6 mi é fruto de Emendas Parlamentares

O Governo do Estado está equipando o Hospital Regional de Humaitá, para reforçar o atendimento de pacientes com Covid-19. Para o município, localizado a 700 quilômetros de Manaus, foram enviados um tomógrafo e uma miniusina de oxigênio.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra) estão viabilizando a instalação adequada para funcionamento imediato.

Os equipamentos foram adquiridos com recursos oriundos de Emendas Parlamentares Impositivas e complementação do Tesouro Estadual. O investimento fica em torno de R$ 2,6 milhões. As emendas foram propostas pelos deputados Felipe Souza (PHS) e João Luiz (Republicanos).

A miniusina adquirida para o município tem capacidade de produzir 5.3 metros cúbicos por hora. E permite que o gás seja produzido na unidade de saúde, diminuindo o trabalho logístico para abastecimento.

De acordo com o secretário executivo de Assistência do Interior (Seai) da SES-AM, Cássio Espírito Santo, o processo de adequação dos espaços já está em andamento para que os equipamentos sejam instalados

“Os dois equipamentos vão ajudar na assistência aos pacientes diagnosticados com Covid-19. Além disso, a miniusina é importante para garantir o abastecimento das unidades de saúde com oxigênio”, ressaltou Cássio Espírito Santo.

FOTOS: Divulgação / SES-AM