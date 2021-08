Governo do Estado entrega R$ 150 mil em fomento a instituição social no ramal do Açutuba

Veículos entregues para a Associação Missionária Evangélica Vida – Missão Vida vão beneficiar cerca de 170 abrigados

A Associação Missionária Evangélica Vida – Missão Vida recebeu do Governo do Amazonas, por meio de edital do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), dois veículos, modelos Doblò e Mobi. A entrega ocorreu nesta segunda-feira (23/08), com a presença da madrinha do Fundo, a primeira-dama Taiana Lima, na sede da instituição, localizada no ramal do Açutuba, no Km 28 da rodovia Manoel Urbano (AM-070).

“Em nome do governador Wilson Lima, eu venho aqui na Missão Vida realizar a entrega destes veículos que serão de muita utilidade para as atividades da instituição. Vendo tudo isso, eu fico muito feliz em saber que tem pessoas que ajudam e fazem o bem a quem precisa. Parabéns, e podem contar sempre conosco, o Governo do Amazonas estará sempre de portas abertas para ajudá-los”, declarou a primeira-dama.

Os veículos entregues à Missão Vida irão beneficiar cerca de 170 pessoas e permitirão à instituição estruturar o serviço de acolhimento e proteção integral prestado pelo núcleo da Grande Manaus, para 50 homens de 18 a 59 anos que estejam em situação de rua, otimizando o transporte para necessidades diárias. Além disso, irão facilitar a locomoção dos profissionais e colaboradores para as visitas domiciliares. O valor total do benefício é de R$ 149.805,42.

Um dos acolhidos do abrigo, Yuri de Jesus mora na instituição há quase um ano e enfatiza o quanto os veículos entregues pelo o Governo do Estado ajudarão nos serviços realizados pela Missão Vida junto aos demais assistidos.

“Hoje nós só temos a agradecer ao governador Wilson Lima e à primeira-dama Taiana Lima por estes veículos que recebemos, foi uma benção muito grande do Governo do Estado. Eles terão uma importância imensa na questão da saúde, nos transportando para consultas e outros atendimentos médicos. Também ajudarão bastante na questão do convívio social que fazemos aos fins de semanas com visitas aos nossos familiares, entre outras atividades”, disse.



Por conta da localização do abrigo, a 30 quilômetros de Manaus, muitas vezes a falta de transporte dificulta as atividades da Missão Vida na capital. Com a aquisição dos veículos, a coordenadora de projetos sociais da instituição Andreza Benezar, afirma que serão facilitados os atendimentos e serviços realizados junto aos abrigados.

“A chegada destes veículos será indispensável para a promoção social dos nossos acolhidos, pois agora iremos poder oferecer um serviço de transporte com segurança e conforto. A Missão Vida está extremamente grata por esta parceria com o Governo do Amazonas, na pessoa do governador Wilson Lima, que tem olhado com muita atenção os trabalhos sociais e fomentando as OSCs para a realização de seus trabalhos juntos aos que tanto precisam”, destaca Andreza Benezar.

Instituição – A Missão Vida atua no serviço de acolhimento previsto para pessoas em situação de rua e desabrigo por abandono, migração e ausência de residência, ou pessoas em trânsito e sem condições de autossustento. Suas principais atividades são no desenvolvimento do convívio familiar, grupal e social; informação, comunicação e defesa de direitos; atividades de convívio e de organização da vida cotidiana; capacitação e preparação para o trabalho; entre outros.

A unidade institucional se assemelha a uma residência, onde ficam quatro pessoas por quarto. Com capacidade para atender 50 homens entre 18 a 59 anos, oferece acolhimento e assegura ao acolhido.

FPS – O Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza atua fomentando projetos autossustentáveis, de geração de emprego, renda e inclusão social, que garantem os direitos dos idosos, crianças, adolescentes, pessoas com deficiência e pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica.

FOTOS: Divulgação/FPS