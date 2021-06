Governo do Estado entrega R$ 147 mil em fomento a instituição do setor social

Equipamentos destinados ao Instituto Transformando Vidas vão contribuir para ações de capacitação de jovens e adultos para mercado de trabalho

O Governo do Amazonas, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), realizou nesta quinta-feira (17/06) a entrega de equipamentos permanentes para o Instituto Transformando Vidas (ITV). O material, abrangendo equipamentos e acessórios de cozinha, computadores e condicionadores de ar, entre outros itens, vai possibilitar à instituição ampliar o projeto Viva Vida, incluindo-se aí a oferta de refeições e lanches para os usuários dos serviços socioassistenciais. A entrega aconteceu às 15h, na sede da entidade, na rua Antônio Aleixo, bairro Colônia Antônio Aleixo, zona leste , com a presença da primeira-dama do Estado, Taiana Lima.

“Fico muito feliz pelo fato das nossas ações e projetos estarem chegando às famílias da comunidade da Colônia Antônio Aleixo. O governador Wilson Lima não mede esforços em ajudar, e por este motivo, ele nos enviou aqui para contribuirmos mais uma vez com a Instituição realizando a entrega de equipamentos que irão ajudar na preparação de jovens e adultos para o mercado de trabalho”, destacou Taiana Lima. “Estaremos sempre de portas abertas para ajudarmos no que estiver ao nosso alcance”.

Fomento – O fomento para o ITV, no valor de R$ 147.175,50, é oriundo de edital do FPS para o setor social e abrange equipamentos para as atividades da instituição, como geladeira, forno de cozinha, bebedouro industrial, ventiladores, armários fechados para assadeiras, assadeiras em alumínio, amassadeira rápida, forno turbo elétrico, cilindro de massa 15Kg, divisora pedestal, vitrine neutra, vitrine refrigerada, modeladora pedestal, mesa em inox, computadores desktop, monitores, teclados, mouses, caixas de som, impressora, servidor, projetor, nobreak e condicionadores de ar de 9.000 BTUs e 24.000 BTUs.

“Estamos muito agradecidos ao nosso governador Wilson Lima, pois antes de seu governo, nunca tínhamos recebido nada que pudesse ajudar nas atividades que realizamos para as famílias da nossa comunidade. Por exemplo, estes equipamentos de informática que estamos recebendo por meio de edital do FPS, que irá atender as demandas dos nossos usuários e também da comunidade com cursos e qualificação de trabalho. Quanto aos equipamentos de panificação, serão produzidos pães também para os atendidos da nossa instituição e para as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade do bairro Colônia Antônio Aleixo”, afirmou o presidente do ITV, Paulo Arruda.

Objetivo – A entrega dos equipamentos vai contribuir para as atividades do ITV na preparação de jovens e adultos para o mercado de trabalho, por meio de cursos de formação e qualificação. Ao mesmo tempo, com os equipamentos de panificação, a instituição poderá suprir a necessidade de pães para o atendimento de seus beneficiários da instituição, bem como para parte da comunidade, contribuindo para a segurança alimentar e nutricional.

Por sua vez, os equipamentos de computação vão permitir à instituição ofertar cursos básicos e avançados de informática e letramento digital, buscando uma melhor qualificação dos jovens para o seu primeiro emprego.

Entidade – O ITV desenvolve ações diárias, por meio do Projeto Vida Viva, dando o apoio pedagógico na leitura, escrita e matemática, na inclusão digital com aulas de informática básica, letramento digital; na música, por meio do Projeto Som da Vida, com aulas de musicalização infantil, violão e flauta doce, atividades recreativas, bem como nas atividades socioeducativas, dentre estas rodas de conversa com temas transversais.

Para os jovens e adultos da comunidade, têm sido oferecidos cursos de inclusão digital, informática básica e orientações sobre elaboração de currículos e preparação para entrevistas de emprego; além de atividades esportivas, como aulas de jiu-jitsu.

Para as mulheres têm sido ofertados cursos de artesanatos e de corte e costura, tendo este último atividades desenvolvidas em um ateliê criado pela instituição.

FPS – O Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza atua fomentando projetos autossustentáveis, de geração de emprego, renda e inclusão social, que garantem os direitos dos idosos, crianças, adolescentes e pessoas com deficiência e pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica.

FOTOS: Breno Brandão