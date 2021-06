Governo do Estado entrega mais de R$ 60 mil em fomento para instituição do setor social

Investimento destinado à Associação de Apoio Lar de Vitórias vai garantir melhoria na qualidade de vida de crianças e adolescentes com deficiência

O Governo do Amazonas realizou, nesta terça-feira (15/06), a entrega de fomento por meio de Edital do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) para a Associação de Apoio Lar de Vitórias, localizada na rua Beatriz Portinari, 252, bairro Japiim, zona sul de Manaus. O fomento entregue é um veículo de cinco lugares modelo Chevrolet Onix Turbo, totalizando um valor de R$ 60.629,31.

A primeira-dama do Estado Taiana Lima, que realizou a entrega do veículo, conversou com os pais dos atendidos pela instituição, agradeceu aos servidores envolvidos na ação e parabenizou o trabalho desenvolvido.

“É uma grande alegria estar aqui com vocês, juntamente com a secretária Kathelen, representando o governador Wilson Lima. Aproveito para agradecer a equipe do Fundo de Promoção Social, por todo o empenho e dedicação em atender com muita atenção e carinho as instituições e as pessoas que precisam de nossa ajuda. Parabéns ao Lar de Vitórias pelo benefício recebido do Governo do Estado e pelo lindo trabalho que aqui é desenvolvido”, declarou a primeira-dama.

“O Governo do Amazonas, juntamente com o FPS, estará sempre de portas abertas para receber vocês e suas demandas, contem sempre conosco, pois não mediremos esforços para atender naquilo que estiver ao nosso alcance. Parabéns e muito obrigada pela parceria”, declarou a secretária-executiva do Fundo de Promoção Social Kathelen Santos.

Objetivo – A partir da entrega do veículo, a entidade visa ofertar serviço direcionado à defesa e promoção dos direitos e cidadania das pessoas com deficiência, além de transportar a equipe técnica a visitas domiciliares e visitas à escola dos associados. O veículo também poderá conduzir crianças que fazem fisioterapia e que não têm condições de chegar até a associação, trazendo mais conforto, agilidade e qualidade aos 70 usuários diretos da associação.

Emocionada, a vice-presidente da Associação Lar de Vitórias, Jackeline Kim, falou sobre os benefícios que o fomento poderá oferecer para a entidade. “Realmente, hoje, está acontecendo uma conquista muito grande, pois com o recebimento deste veículo, iremos poder realizar entregas de cestas básicas e alimentos, visitas nas casas e nas escolas dos associados, e transportar os nossos usuários para consultas e tratamentos médicos. Essa é uma parceria enorme do Governo do Amazonas e o Lar de Vitórias, muito obrigada governador Wilson Lima, por olhar para nós com tanto amor e carinho”, falou Jackeline.

A moradora do bairro da Cachoeirinha, Francione de Oliveira, tem um filho de sete anos que é autista. E, há dois anos, Gustavo de Oliveira realiza acompanhamento médico na OSC.

”Além do acompanhamento médico que meu filho realiza aqui no Lar de Vitórias, com o fonoaudiólogo e fisioterapeuta, eu também, como mãe, recebo atendimento para tratamento bucal, com o dentista, e apoio de assistente social. Realmente, aqui eu encontrei a ajuda que eu precisava. E, a partir de hoje, as coisas irão ficar ainda melhor, pois agora temos um veículo, que poderá nos ajudar no transporte para a realização de nossas atividades”, afirma Francione.

Entidade – A Associação de Apoio Lar de Vitórias oferece atendimento na área social, saúde e educação de crianças e adolescentes com deficiência; e tem como principais atividades atendimentos com médicos de psicólogos, fonoaudiólogos e fisioterapeutas, recreação e atividades lúdicas, orientação e encaminhamentos para grupos de convívio e fortalecimento de vínculos.

FPS – O Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza atua fomentando projetos autossustentáveis, de geração de emprego, renda e inclusão social, que garantem os direitos dos idosos, crianças, adolescentes e pessoas com deficiência e pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica.

FOTOS: Breno Brandão/FPS