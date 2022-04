Governo do Estado entrega 58 kits de segurança para mototaxista

Composto por capacetes e coletes, os kits são benefícios do Projeto Motociclista Legal

O Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), entregou, nesta segunda-feira (18/04), 58 kits de segurança para os mototaxistas do município de Benjamin Constant (a 1.121 quilômetros de Manaus). Composto por coletes e capacetes, os equipamentos são benefícios do Projeto Motociclista Legal.

Além das entregas, 20 mototaxistas se inscreveram para participar da próxima turma do curso de capacitação, a iniciativa também é do projeto que pertence ao programa Detran Cidadão, para capacitar, de forma gratuita, os mototaxistas e motofretistas do estado maiores de 21 anos, habilitados na categoria A, há pelo menos dois anos.

O primeiro mototaxista a ser contemplado no município de Benjamin Constant, foi Damião Pereira Nascimento, 48, que atua há mais de 20 anos na profissão.

“Esses kits melhoram as nossas condições de segurança. E eu sou muito grato ao governador Wilson Lima, que tem um respeito e nos acolheu. Agradeço muito por esses kits, pois eles melhoraram a classe de mototaxistas”, disse.

Inscrições – O Detran Amazonas está com inscrições abertas para os mototaxistas que tiverem interesse em participar do curso de capacitação e de atualização na área. Os interessados, do município de Benjamin Constant, devem reunir cópia da CNH e comprovante de residência; e entregar ao presidente da sua associação, o mesmo irá encaminhar para os agentes do Posto de Tabatinga.

FOTOS: Divulgação/Detran