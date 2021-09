Governo do Estado e CBF definem que jogo entre Brasil e Uruguai terá público limitado à 30% da Arena da Amazônia

Clássico sul-americano é válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2022 e obedecerá protocolos sanitários contra a Covid-19

O governador Wilson Lima confirmou, nesta quinta-feira (16/09), que o clássico sul-americano entre Brasil e Uruguai, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA Catar 2022, terá público limitado à 30% da capacidade da Arena da Amazônia, entre pagantes e convidados. O jogo está marcado para o dia 14 de outubro deste ano.

“Ontem, eu tive uma reunião com representantes da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e entramos no entendimento de que vamos ter público, aproximadamente 12 mil pessoas lá na Arena da Amazônia. E aí, no momento oportuno, a CBF vai divulgar essa questão da venda dos ingressos porque são eles quem coordenam isso”, declarou.

Para isso, serão cumpridos os protocolos de segurança sanitária para evitar a proliferação do novo coronavírus. Outras definições sobre o evento esportivo sairão após nova reunião com a CBF, o que deve ocorrer na próxima semana.

Segundo o governador, a presença de público é possível devido ao avanço da vacinação contra a Covid-19 e redução do número de casos da doença em todo estado. Ele destacou que 58 municípios estão sem internação pelo novo coronavírus e que já teve início a aplicação da dose de reforço – terceira dose – para idosos com 70 anos ou mais.

A CBF assumiu, juntamente ao Governo do Estado do Amazonas, a responsabilidade pelos ajustes necessários para preparar a Arena da Amazônia para a partida.

Ainda como parte das eliminatórias, a seleção brasileira vai enfrentar a Venezuela e a Colômbia, em Caracas e Barranquilla, respectivamente.

Fotos: Lucas Silva/Secom