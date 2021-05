Governo do Estado distribui 2 toneladas de pescado em comunidade de Manacapuru, em ação do programa ADS Solidária

O Governo do Amazonas, por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), vai distribuir duas toneladas de pescado na comunidade Repartimento do Tuiué, em Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus). A ação, realizada por meio do programa ADS Solidária, vai beneficiar 400 famílias. O pescado foi adquirido de pescadores artesanais da própria comunidade, que realizaram a entrega de 10 toneladas de pescado à agência, na quarta-feira (26/05), por meio do programa Agro Amazonas.

“Pela primeira vez, vamos adquirir o pescado aqui na comunidade e vamos doar para a própria comunidade. Uma determinação do governador Wilson Lima, e vamos fazer essa doação junto com os produtos do PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) da Sepror (Secretaria de Estado de Produção Rural) aqui na comunidade, beneficiando 400 chefes de família”, enfatiza a presidente da ADS, Michelle Bessa.

Loading...

As 10 toneladas foram adquiridas pelo valor total de R$ 40.000. As duas toneladas destinadas à comunidade Repartimento do Tuiué serão entregues a 400 famílias, beneficiando aproximadamente 2,5 mil pessoas. As outras oito toneladas serão distribuídas entre famílias em situação de vulnerabilidade social na Região Metropolitana de Manaus.

“Eu agradeço à ADS por essa compra, porque estamos com esse pescado e não saberíamos nem como escoar essa produção. E, graças ao governo, vamos conseguir distribuir esses peixes para a população”, declarou Élson Nonato Barroso, pescador artesanal da comunidade.

FOTOS: Divulgação/ADS