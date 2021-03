Governo do Estado assina contrato para recuperação da orla de Japurá

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), assinou contrato para a realização de obras e serviços de contenção de processo erosivo na orla do município de Japurá, distante 744 quilômetros em linha reta de Manaus.

Com investimento de R$ 1.837.900,59, a obra prevê intervenção em uma área de 3.656,00 metros quadrados, com a realização de serviços de escavação, reaterro, compactação de solo, contenção de processo erosivo, drenagem profunda e superficial, pavimentação e guarda-corpo, entre outras. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos em outubro deste ano.

Os processos erosivos ocorrem principalmente por conta das fortes chuvas e infiltração de águas pluviais nas margens dos rios, ocasionando o fenômeno das terras caídas, muito comum na região amazônica.

As enchentes e vazantes também contribuem para o surgimento de processos erosivos, enfraquecendo a orla, por meio da abertura de bolsões ou cavernas sob o nível das águas, causando o desmoronamento em épocas de vazante.

Situado na calha do Alto Solimões, Japurá tem uma população estimada em 2.251 habitantes, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referentes a 2019.

FOTOS: Divulgação/Seinfra e Arthur Castro/Secom