Governo do Amazonas, via Sejusc, apoia o Esquenta da 22ª edição da Parada do Orgulho LGBTQIA+

Evento ocorreu no domingo (1º/05), no Centro de Manaus

Diversidade e representatividade são palavras que definiram o Esquenta da 22ª edição da Parada do Orgulho LGBTQIA+. Promovido pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), em parceria com a Associação da Parada do Orgulho LGBT (APOLGBT), o evento aconteceu no domingo (1°/05), na avenida Eduardo Ribeiro, Centro, zona centro-sul da capital.

Por meio da Secretaria Executiva de Direitos Humanos da Sejusc (SEDH), o evento contou com a escolha das personalidades que irão representar a 22ª Parada do Orgulho LGBTQIA+, além de apresentações musicais e de dança.

O secretário executivo da Sejusc, Edgar Nogueira, ressaltou o compromisso do Governo do Estado em criar políticas públicas para a comunidade.

“A Sejusc apoia todos os eventos da população LGBTQIA+, e só conseguimos isso por meio de políticas públicas e do olhar diferenciado que o governador Wilson Lima tem para essa causa”, ressaltou.



De acordo com o gerente de Diversidade e Gênero da Sejusc, Leopoldo Humell, o Esquenta e outros eventos promovidos demonstram a união dos membros da comunidade LGBTQIA+.

“Esse foi só o esquenta, a Gerência está à disposição das demandas da comunidade. Eventos assim mostram a união do público LGBTQIA+”, disse.

Para a presidente da APOLGBT, Bruna La Close, o evento celebra a vida ao mesmo tempo em que se batalha pelos direitos.

“Essa é uma ocasião que além de festejar o orgulho, estamos festejando a vida, porque estamos com saúde, nos divertindo e buscando nossos direitos”, afirmou ela.

Atrações – Para animar o público, houve apresentação dos DJs Werison Felizardo, Ticiana Rebelo, M’Caio, Ile Marques e Roger Correa, além de drags locais como Jhemelly Castro, Jéssica Theysse e Lorhanda D’Castro. Também houve apresentação musical de Rogerinho da Bahia e cover de Gloria Groove por Glória Emanuelle, além de performance do Ballet Hélio Peres.

Com as anfitriãs Brenda Lamask e Kathelen Cristina, o evento contou com a presença e show da Miss Amazonas Gay Oficial 2022, Nicoly Alcântara, e da drag queen Lysa Bombom, de São Paulo.

‘Não somos minoria’ – Para quem compareceu no Esquenta, ações como esta ajudam no sentimento de pertencimento, como relata Millena Azevedo, que esteve presente para prestigiar o evento.

“Aqui a gente se encontra, vemos que não estamos sozinhos. Quando junta a comunidade percebemos que não somos poucos, não somos a minoria”, relatou ela.

FOTOS: Carolina Fonseca/Sejusc