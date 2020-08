Governo do Amazonas vai reforçar a rede de saúde com mais 150 novos equipamentos

A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) iniciou o processo para aquisição de mais de 150 aparelhos médicos, que vão equipar as unidades de saúde da capital e interior do estado. A ação faz parte do projeto de reestruturação e modernização da secretaria que o Governo do Amazonas está promovendo na saúde.

A fim de equipar e modernizar o atendimento prestado à população, a Susam iniciou o processo para compra de ultrassom com doppler colorido, ressonância magnética, tomógrafo, sonares fetais, aparelhos de raio-X digital, carrinhos de anestesia, foco cirúrgico e bisturis elétricos que irão, na avaliação do secretário titular interino da Susam, Marcellus Campêlo fortalecer o atendimentos nos hospitais da rede.

“Grande parte dos equipamentos que nós temos utilizados nos hospitais e unidades de saúde estão precisam ser renovados, e temos equipamentos com mais de 20 anos de utilização e nós precisamos urgentemente troca-los para o atendimento a população”, disse.

A aquisição será realizada por meio das atas de registro de preços vigentes na Central de Serviços Compartilhados (CSC). De acordo com Campêlo, entre as vantagens da aquisição desse tipo de item via pregão eletrônico está a transparência.

Todo o trâmite é feito por meio do portal de compras do Estado do Amazonas (www.e-compras.am.gov.br) e em observância aos ditames da Lei de Licitações (Lei nº 8.666/1993).

“A ata traz muitas vantagens, principalmente na economia que gera para rede de saúde e também, fundamentalmente no que é a tônica dessa nova gestão, de dotar transparência aos processos. Além disso, a ata vige por um ano, então a gente consegue durante um ano fazer uma programação de entrega, conforme a disponibilidade orçamentária e financeira”, disse.

Unidades contempladas – Ao todo, 17 unidades receberão os novos equipamentos, entre elas quatro infantis, sete maternidades, os principais prontos-socorros da capital, além da Fundação Hospital Adriano Jorge, Policlínica Cardoso Fontes e Hospital Francisca Mendes.

De acordo com o secretário executivo de Atenção Especializada da Capital (SEA-Capital), Thales Schincariol, a necessidade de aquisição foi levantada junto às unidades.

Outra necessidade da rede que está sendo atendida via ata de registro de preço é a aquisição de carrinhos de anestesia, item primordial para as cirurgias eletivas e de urgências. Ao todo, a Susam vai contar com 12 novos equipamentos. Os carrinhos atenderão cinco maternidades, o Hospital Francisca Mendes, Instituto da Criança do Amazonas (Icam) e três prontos-socorros da capital.

“Esses 12 equipamentos que a gente fez aquisição, a gente vai distribuir na rede, principalmente nos setores de urgência e emergência e nas maternidades, dando maior assistência, maior cobertura, conseguindo absorver o máximo de novos pacientes e atendendo cirurgicamente o máximo de pessoas possíveis”, disse Schincariol.

FOTOS: Arquivo/Susam