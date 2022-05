Governo do Amazonas vai apoiar a realização da 23ª Feira Agropecuária de Autazes

Evento vai contar com capacitações, ações de fomento e acesso à crédito rural

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), vai apoiar a realização da 23ª Feira Agropecuária de Autazes, que vai acontecer entre os dias 24 e 30 de julho, simultaneamente a 24ª Festa do Leite, no Parque de Exposição Jair de Menezes Tupinambá, no município (distante 113 km de Manaus).

O assunto foi pauta, nesta segunda-feira (16/04), na sede do Sistema Sepror, em reunião com o secretário da pasta, Petrucio Magalhães; o diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), Tomas Sanches; o diretor-presidente da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf), Alexandre Araújo; o diretor-técnico da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), Leandro Góes; o diretor-presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), Juliano Valente, o prefeito de Autazes, Andreson Cavalcante; e o presidente da Federação de Agricultura e Pecuária do Amazonas (Faea), Muni Lourenço.

O Governo do Amazonas prevê o repasse de R$ 200 mil em recursos financeiros para realização da Feira. Além desse repasse, o Sistema Sepror (Idam, Adaf e ADS) promoverá ações de capacitações, apoio em crédito rural pela Agência de Fomento do Amazonas (Afeam); ações de regularização fundiária e ambiental pelo Ipaam; e orientações a associações em relação aos editais do setor primário do Fundo de Promoção Social (FPS).

“O Programa Agro Amazonas prevê o apoio à retomada das feiras agropecuárias pós-pandemia para oportunizar aos produtores rurais acesso a crédito rural, novas tecnologias de produção sustentável, capacitação, além da geração de renda à população, fortalecendo a economia dos municípios”, afirmou o secretário da Sepror, Petrucio Magalhães Júnior.

