Governo do Amazonas vai ampliar em 83% número de tomógrafos na rede de saúde até o final do ano

Por mês, cerca de 12,5 mil exames são realizados gratuitamente na rede estadual

Até final deste ano, o Governo do Amazonas irá ampliar em 83% o número de tomógrafos em pleno funcionamento na rede estadual de saúde. Atualmente, por mês, mais de 12 mil tomografias são realizadas gratuitamente nos hospitais da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) beneficiando a população com exames de alta tecnologia.

Contando com seis tomógrafos em unidades como Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ), Fundação Centro de Controle de Oncologia (FCecon), Fundação Medicina Tropical (FMT-HVD), Hospitais e Prontos-Socorros (HPS) Delphina Aziz e 28 de Agosto, e Hospital Universitário Francisca Mendes em pleno funcionamento, a rede ainda vai ganhar reforço de outros cinco tomógrafos até o final deste ano.

As novas aquisições e os reparos de equipamentos possibilitarão o aumento em quase o dobro de equipamentos, conforme explicou o secretário da SES-AM, Marcellus Campêlo.

“Os tomógrafos que foram substituídos eram muito antigos, com mais de dez anos de vida útil, que apresentavam problemas e, agora, vamos ter, finalmente, uma rede funcionando a pleno vapor e com equipamentos de ponta”, disse o secretário.

Nos últimos dias, como parte das ações de reestruturação da rede de saúde do Amazonas, a SES entregou dois novos tomógrafos, um para o HPS João Lúcio e outro para o Hospital Universitário Francisca Mendes.

Além dos dois equipamentos entregues, o tomógrafo do HPS 28 de Agosto passou por manutenção e já está em funcionamento, e um tomógrafo na FMT-HVD já encontra-se em testes.

Com os novos equipamentos, a rede de assistência passa a contar, de imediato, com oito aparelhos, e ganhará em qualidade, melhorando o atendimento oferecido aos usuários do Sistema Único de Saúde do Estado (SUS).

Os próximos hospitais a receber o equipamento de ponta serão o HPS 28 de Agosto, que passará a ter dois tomógrafos, e o HPS Platão Araújo, que dará suporte no atendimento de ortopedia e traumas de emergência na rede.

Francisca Mendes – Referência em cirurgia cardíaca, o Hospital Francisca Mendes também recebeu um tomógrafo de última geração, que permitirá realizar exames cardiovasculares mais específicos. O novo equipamento, com 64 canais, vai reforçar o atendimento dos pacientes que realizam tratamento na unidade.

O hospital realiza, em média, cerca de 120 tomografias por dia e, no último mês, teve um aumento na demanda devido ao atendimento dos pacientes de outras unidades.

FOTOS: Rodrigo Santos/SES-AM

