Governo do Amazonas ultrapassa 60% na obra de reconstrução do sistema viário de Tapauá

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), ultrapassou o percentual de 60% de execução na obra de reconstrução do sistema viário da sede do município de Tapauá, distante 449 quilômetros em linha reta de Manaus.

Com investimento de R$ 4.689.367,34, o contrato prevê a reconstrução de 7,77 quilômetros de vias, contemplando 26 vias com serviços de pavimentação em concreto armado, sinalização das ruas, pintura de faixa e setas. A obra gerou cerca de 130 empregos diretos e indiretos, e a previsão de entrega está marcada para dezembro deste ano.

A reconstrução do sistema viário de municípios faz parte do projeto do governo Wilson Lima de levar infraestrutura a todos os municípios do interior do estado, melhorando a qualidade de vida dos moradores locais e garantindo o direito de ir e vir da população.

Localizado na calha do rio Purus, o município de Tapauá conta atualmente com uma população de 17.156 habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes a 2019.

FOTOS: Divulgação/Seinfra

Mais informações: Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra): Greiciane Fernandes (98110-8996) e Eduardo Silva (98130-3990).