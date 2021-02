Governo do Amazonas transfere mais 11 pacientes para tratamento da Covid-19 no Rio de Janeiro

No início da tarde desta segunda-feira (08/02), o Governo do Amazonas realizou a transferência de mais 11 pacientes de quatro unidades de saúde em Manaus para leitos disponibilizados na cidade de Rio de Janeiro (RJ), onde darão continuidade ao tratamento da Covid-19. As transferências para outros estados vêm ocorrendo desde o dia 15 de janeiro, por meio do Plano de Cooperação, junto ao Governo Federal.

O embarque dos pacientes ocorreu por volta das 14h, na Base da Força Aérea Brasileira (FAB), no aeroporto Ponta Pelada, zona sul da capital. As transferências contam com apoio logístico da Casa Militar do Amazonas. E estão sendo realizadas a bordo de um avião modelo C-99A da FAB, adaptado para o transporte hospitalar.

Os 11 pacientes estavam internados nos hospitais Platão Araújo (6) e 28 de Agosto (3), nos Serviços de Pronto Atendimento (SPA) José Lins (1) e São Raimundo (1). Dos 11 transferidos, seis são pacientes do sexo masculino e cinco pacientes do sexo feminino. Os pacientes transferidos são avaliados pela equipe médica de suas respectivas unidades de saúde.

O procedimento de avaliação é feito novamente na pista do aeroporto, momentos antes do embarque, a fim de certificar a estabilidade no quadro clínico de cada paciente, para que a viagem ocorra sem maiores problemas. Para garantir total suporte durante o trajeto, os pacientes seguem acompanhados por uma equipe técnica da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM).

PACIENTES TRANSFERIDOS

Período: 15 de janeiro a 8 de fevereiro de 2021

TOTAL: 537

• COVID-19: 529

• ONCOLÓGICOS: 8

Transferências de pacientes Covid-19 de Manaus para outros estados: 478

Destinos:

Teresina (PI): 23 (Viagens 15 e 24/01)

São Luís (MA): 39 (Viagens 15, 16 e 19/01)

Brasília (DF): 15 (Viagem 16/01)

João Pessoa (PB): 30 (Viagens 17/01 e 07/02)

Campina Grande (PB): 15 (Viagem 03/02)

Natal (RN): 42 (Viagens 17, 20 e 30/01)

Goiânia (GO): 48 (Viagens 18/01 – tarde e noite; e 28/01)

Belém (PA): 20 (Viagem 22/01 e 04/02)

Maceió (AL): 30 (Viagens 20 e 26/01)

Vitória (ES): 36 (Viagens 21/01 – tarde e noite)

Recife (PE): 26 (Viagens 23 e 25/01)

Uberaba (MG): 18 (Viagem 24/01)

Curitiba (PR): 35 (Viagens 28/01 e 1º/02)

Florianópolis (SC): 11 (Viagem 30/01)

Palmas (TO): 17 (Viagem 31/01)

Porto Alegre (RS): 17 (Viagem 1º/02)

Santa Maria (RS): 15 (Viagem 02/02)

Rio de Janeiro (RJ): 41 (Viagens 02, 04 e 08/02)

Transferências de pacientes de Covid-19 do interior do Amazonas para outros estados: 51

Origens/Destinos:

Tabatinga – Rio Branco e Cruzeiro do Sul (AC): 3 (Viagem 15/01)

Parintins – Belém (PA): 6 (Vagens 18 e 19/01)

Parintins – Natal (RN): 13 (Viagem 25/01)

Parintins – Curitiba (PR): 13 (Viagem 31/01)

Iranduba – Rio de Janeiro (RJ): 4 (Viagem 02/02)

Tefé – Belém (PA): 12 (Viagem 04/02)

Transferências de pacientes Não Covid-19 para outros estados: 8

Pacientes Oncológicos para cirurgia

Manaus – Rio de Janeiro: 8 (Viagem 29/01)

FOTOS: Herick Pereira/Secom