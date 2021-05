Governo do Amazonas substitui hospital por barco do Ipem em Careiro da Várzea

A enchente dos rios tem levado o Governo do Amazonas e as prefeituras a buscarem soluções para garantir o atendimento de saúde no interior. Em alguns municípios, onde os hospitais foram atingidos pela subida das águas, esse atendimento tem sido feito em balsas, barcos hospitais e em Unidades Básicas de Saúde Fluviais (UBSF). Na última sexta-feira (21/05), foi a vez do Hospital de Careiro da Várzea ser transferido para o barco do Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem).

A Unidade Básica Fluvial de Fiscalização e Pesquisa do Ipem chegou ao município na madrugada de sexta-feira, para fazer o atendimento hospitalar da população.

“Nossa equipe foi ao Careiro, na segunda-feira (17/05), para verificar a instalação do aparelho de ultrassonografia, que estamos instalando lá, e pudemos observar que a água ainda não tinha invadido a unidade hospitalar, porém o sistema de esgoto já estava comprometido. Por conta disso, tivemos que nos antecipar e a solução rápida foi levar a balsa do Ipem. Fizemos a solicitação e o atendimento foi imediato”, disse a secretária executiva adjunta de Descentralização e Regionalização Assistencial do Interior da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), Rita Almeida.

A mudança foi feita ainda na sexta-feira e o atendimento, inclusive de urgência, já está sendo feito na unidade fluvial. A prefeitura de Careiro da Várzea também agiu para que os atendimentos ambulatoriais sejam feitos em uma UBSF municipal.

Parque de imagem – A SES-AM entregou ao município um equipamento de Ultrassonografia novo. A renovação do parque de imagem da rede estadual de saúde, da capital e do interior, é uma das ações do programa Saúde Amazonas. Entre os mais de 300 itens adquiridos, estão aparelhos de ultrassom, raio-X digital, tomógrafos, eletrocardiógrafos e eletroencefalógrafos.

O secretário de Saúde, Marcellus Campêlo, reforçou a importância da modernização do parque de imagem das unidades para otimizar a prestação dos serviços de assistência à saúde da população.

“Fizemos uma reorganização do nosso orçamento, de 2020, e conseguimos destinar mais de R$ 20 milhões para aquisição de equipamentos, que estão sendo entregues às unidades dentro do planejamento. Equipamentos obsoletos de raio-X, de ultrassonografia e de tomografia estão sendo substituídos por aparelhos novos e mais modernos, possibilitando diagnósticos mais rápidos no interior e na capital”, ressaltou o titular da SES-AM.

Reforço no interior – A SES-AM realizou a aquisição de 59 aparelhos de ultrassom e 61 digitalizadores de imagem para equipar os municípios do interior do Amazonas, além de outros equipamentos de imagem, como quatro tomógrafos para implantar estrutura de média e alta complexidade, nos hospitais de municípios polos de saúde regional. A ação é prevista no Projeto Saúde nas Calhas, do programa Saúde Amazonas.