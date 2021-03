Governo do Amazonas revitaliza mercado em Nova Olinda do Norte

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), está revitalizando o prédio do Mercado Municipal Euclides Elias Assunção, situado na rua Triunfo, na orla do município de Nova Olinda do Norte (a 135 quilômetros de Manaus).

Com investimento de R$ 485.430,75, o prédio será totalmente revitalizado, com ações também no piso, no teto e na iluminação. A obra apresenta percentual físico de 28% de conclusão e inclui serviços de reforma e revitalização em 30 boxes, destinados à comercialização de hortifrutigranjeiros, carnes e peixes; e ainda espaço para lojas de produtos de mercearia, artesanato, lanchonetes, banheiros masculino e feminino e sala de administração.

A realização dessa obra proporcionará conforto e segurança aos permissionários do mercado, como também aos seus frequentadores, além de fomentar o turismo no município.

Loading...

O Mercado Municipal Euclides Elias de Assunção recebeu sua última reforma em 1991 e estava paralisado devido às más condições da estrutura. Após a intervenção do Governo do Estado, o mercado passará a ser um novo cartão-postal de Nova Olinda do Norte.

Situada na região do Médio Amazonas, Nova Olinda do Norte tem uma população estimada em 38.026 habitantes, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referentes a 2020.

FOTOS: Divulgação/Seinfra