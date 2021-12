Governo do Amazonas repassou R$ 7,5 milhões para recuperação de ramais e vicinais de dez municípios em 2021

Investimento beneficiou diretamente 30 mil famílias de produtores rurais

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), repassou mais de R$ 7 milhões para execução de obras de recuperação e manutenção de ramais e vicinais, mediante termos de convênios assinados com dez prefeituras do estado. Em contrapartida, as prefeituras destinaram R$ 286 mil para as obras, resultando na aplicação aproximada de R$ 7,5 milhões na locação de horas/máquinas e aquisição de combustível até novembro de 2021.

Os convênios assinados com as prefeituras viabilizaram a recuperação de ramais e vicinais, cuja trafegabilidade é vital para atendimento das necessidades de deslocamento e escoamento da produção de 30 mil famílias de agricultores amazonenses.

O repasse para aquisição de combustível e contratação de horas/máquinas foi feito para os municípios de Apuí, Beruri, Boca do Acre, Guajará, Humaitá, Ipixuna, Pauini, Santa Isabel do Rio Negro, Tapauá e Boa Vista do Ramos.

Melhoria de vida – Por ocasião das assinaturas dos convênios, prefeitos dos municípios beneficiados declararam a relevância dos acordos firmados com o Estado para a melhoria das condições de produtores rurais nas comunidades atendidas.

“Isso vai ser um convênio que vai melhorar a vida das pessoas. É uma parceria que já vem desde antes, que tem sido um parceiro do nosso município, o governador Wilson Lima. Eu quero agradecer por tudo que tem feito pelo município de Tapauá”, afirmou Gamaliel Andrade, prefeito de Tapauá.

O prefeito de Guajará, Ordean Silva, também se manifestou positivamente a respeito do apoio do Governo do Amazonas.

“Queremos aqui agradecer a parceria firmada com o Governo do Estado, para que nós possamos estar desenvolvendo as políticas públicas nas nossas comunidades rurais e incentivando também a produção rural na situação que nós vivemos”, declarou Ordean.

Combustível e horas-máquina – Para o município de Apuí (distante 453 quilômetros de Manaus), o convênio no valor de aproximadamente R$ 1 milhão foi destinado à aquisição de combustível, beneficiando 800 famílias.

Com idêntica destinação de recursos foram assinados convênios com os municípios de Boca do Acre (distante 1.028 quilômetros de Manaus), no valor aproximado de R$ 500 mil, beneficiando 3.500 famílias; e Guajará (distante 1.476 quilômetros de Manaus), aproximadamente R$ 500 mil, para atender 180 famílias de produtores.

Por sua vez, o município de Humaitá (distante 590 quilômetros da capital) assinou termo no valor de R$ 500 mil, aproximadamente, para aquisição de combustível, ação que irá apoiar 4.592 famílias de produtores.

Para Ipixuna (a 1.367 quilômetros de Manaus) o recurso foi de igual montante, R$ 500 mil, para atendimento a 1.500 famílias. E o município de Tapauá (distante 737 quilômetros de Manaus) assinou convênio de R$ 480 mil, beneficiando 2.500 famílias, também para aquisição de combustível.

Para locação de hora-máquina, também foram destinados recursos aos municípios de Beruri (a 173 quilômetros da capital), no valor de R$ 270 mil, beneficiando 1.300 famílias; Boca do Acre, no valor de R$ 200 mil, beneficiando 3.500 famílias; Pauini (distante 923 quilômetros de Manaus), no total de R$ 330 mil, beneficiando 580 famílias; Santa Isabel do Rio Negro (a 630 quilômetros de Manaus), no valor de R$ 2 milhões, beneficiando 4.000 famílias; e Boa Vista do Ramos (distante 271 quilômetros da capital), no valor aproximado de R$ 1 milhão, beneficiando cerca de 2.500 famílias.

FOTOS: Divulgação