Governo do Amazonas repassa R$ 20 milhões do FTI aos municípios nesta terça-feira (30/03)

O Governo do Amazonas pagou, nesta terça-feira (30/03), aos 61 municípios do interior, a segunda parcela do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI). O valor total repassado nesta parcela é de R$ 20 milhões, que devem ser aplicados em ações de custeio e investimento no setor da saúde.

O repasse do FTI é uma estratégia do Governo do Amazonas para ampliar o financiamento dos municípios na área da saúde, principalmente para auxiliar nas ações relacionadas ao combate à pandemia provocada pelo Novo Coronavírus.

A primeira parcela do FTI, em 2021, foi repassada aos municípios em fevereiro, no valor de R$ 30 milhões. O total de repasses do fundo previsto para o interior este ano é de cerca de R$160 milhões.

Resultados – O secretário executivo de Assistência do Interior, da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), Cássio Espírito Santo, destaca que os municípios têm conseguido fazer bons investimentos no setor desde 2019, quando o governo iniciou os repasses.

“Tivemos diversas experiências exitosas com municípios que reformaram unidades, compraram novos equipamentos e apoiaram na contratação de Recursos Humanos, principalmente nesse momento da pandemia da Covid-19. Então, esse recurso veio para ajudar a gestão municipal”, enfatizou.

O secretário afirma que a baixa taxa de letalidade da Covid-19 nos municípios do interior, em relação à média nacional, é reflexo dos investimentos no setor de saúde.

“No País, nós temos uma letalidade de 2,5. No interior do Amazonas é de 1,8, abaixo da média nacional. Isso mostra que o investimento e o trabalho das equipes municipais de saúde têm sido um diferencial”, ressaltou Cássio.

O apoio do Governo do Amazonas ao setor de saúde no interior vai além dos repasses do FTI. “Além do repasse financeiro, o Estado apoia os 61 municípios com envio de medicamentos, gás medicinal, RH que atuam nos hospitais. Então, além da transferência de recursos, o governo transfere serviços para esses municípios”, pontuou.

Em 2020, o Estado enviou para os municípios equipamentos como digitalizadores de imagem, de ultrassonografia e respiradores. “Além de sermos o único estado do Brasil em que todos os municípios têm no mínimo um hospital, 100% desses hospitais têm respiradores. Não há isso em outros estados”, disse o secretário.

O Estado repassou, em 2020, R$ 93,1 milhões para os 61 municípios e, também, apoiou a implantação de 875 leitos clínicos para atendimento de Covid-19. E o Amazonas elevou em 576% a quantidade de Unidades de Cuidados Intermediários, as UCIs, que o interior nunca teve e que hoje existem em todos os municípios do estado.

FOTOS: Rodrigo Santos/SES-AM