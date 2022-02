Governo do Amazonas reforça combate à Covid-19 e atua para ampliação da cobertura vacinal no interior

Técnicos da SES-AM e da FVS-RCP visitam 15 municípios em fevereiro

Técnicos da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) e da Fundação de Vigilância em Saúde – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) seguem, nesta segunda-feira (07/02), para municípios do interior do estado para dar suporte a ações de combate à Covid-19. As equipes irão visitar 15 municípios no mês de fevereiro e outros 20 em março.

As visitas técnicas fazem parte de cronograma planejado pela SES-AM e a FVS-RCP com o objetivo de identificar os desafios enfrentados pelos municípios que possuem cobertura vacinal contra a infecção de até 50%. As ações incluem articulação no cronograma de ações de vacinação e testagem de detecção do novo coronavírus (SARS-CoV-2).

“Vamos conhecer de perto as necessidades dos municípios e auxiliá-los nas ações para aumentar a cobertura vacinal. A determinação do governador Wilson Lima é que todo o estado avance para alcançar a meta de 90% de vacinados”, afirmou Anoar Samad, secretário de Estado de Saúde.

Segundo a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, os profissionais de saúde estão em contato com as secretarias municipais de saúde dos municípios.

“Estamos identificando e vamos dar suporte às dificuldades dos municípios para operacionalizar o combate à Covid-19 que vão desde conectividade instável ou até inexistente de internet e recusa vacinal”, afirma Tatyana.

Em reuniões virtuais, junto à SES-AM e FVS-RCP, representantes das secretarias municipais de saúde das localidades que apresentam baixa cobertura vacinal destacam que o cenário atual de vacinação também decorre da falta de recursos humanos disponíveis nos municípios para inserção de fichas de vacinação no sistema oficial do Ministério da Saúde, para registro de dose aplicada de imunizantes.

“A estratégia é auxiliar na busca por soluções para que os dados de vacinação contra Covid-19 estejam ainda mais fiéis ao quantitativo de doses aplicadas no Amazonas, com o objetivo de fortalecer às tomadas de decisões para monitoramento e ampliação da campanha de vacinação no estado”, acrescentou a diretora-presidente da FVS-RCP.

A SES-AM e a FVS-RCP monitoram o avanço da cobertura vacinal contra a Covid-19 diariamente e o cenário pode ser encontrado no Vacinômetro do Amazonas, disponível em: https://bit.ly/3uwNeil.

Municípios – As equipes compostas pela SES-AM e FVS-RCP visitam, de 7 a 16 de fevereiro, os municípios de Santa Isabel do Rio Negro, Coari, São Paulo de Olivença, Rio Preto da Eva, Tabatinga, Atalaia do Norte, Ipixuna e Guajará. Uma segunda equipe técnica segue, de 20 a 25 de fevereiro, até Codajás, Barcelos, Pauini, Novo Airão, Lábrea, Anamã e Boca do Acre.

Em março, serão visitados os municípios de Alvarães, Anori, Boca do Acre, Borba, Caapiranga, Envira, Humaitá, Iranduba, Itamarati, Japurá, Beruri, Manacapuru, Manaquiri, Maraã, Maués, Nova Olinda do Norte, Novo Aripuanã, São Gabriel da Cachoeira, Tefé e Uarini.

Referência – A FVS-RCP é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas, que inclui a prevenção de doenças por meio da imunização coordenada, no Amazonas, pelo Programa Nacional de Imunização (PNI/FVS-RCP).

A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. Os contatos telefônicos da FVS-RCP são (92) 2129-2500 e 2129-2502.

FOTO: Divulgação/FVS-RCP