Governo do Amazonas reforça as ações de controle do sarampo em 14 municípios do interior

Mesmo com a queda nas notificações de novos casos de sarampo, registrada a partir de outubro, o Governo Amazonino Mendes está intensificando as ações do plano para eliminação da doença no Estado, em especial em 14 municípios que não alcançaram cobertura vacinal de rotina e naqueles que até outubro ainda registraram notificação com confirmação de casos. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), órgão da Secretaria Estadual de Saúde (Susam), anunciou que está reforçando as estratégias para alcançar cobertura vacinal homogênea da tríplice viral (caxumba, rubéola e sarampo) em crianças de seis meses a menores de cinco anos nestes municípios.

Nesta quinta-feira (08/11), cerca de 14 técnicos da FVS passarão por treinamento voltado para Atualização da Situação Epidemiológica do Sarampo no Estado e depois seguirão para os municípios prioritários para ajuda-los na definição de estratégias para o alcance das metas de vacinação de rotina, no bloqueio e na identificação de novos casos.

De acordo com a 33ª edição do Boletim Epidemiológico do Surto de Sarampo no Amazonas, da FVS, apenas Manaus e Manacapuru registraram notificação de casos de sarampo na última semana epidemiológica. Mas, para o diretor-presidente da FVS-AM, Bernardino Albuquerque, o declínio das notificações não demonstra que o perigo passou.

“Precisamos do empenho de todos, tanto do setor da saúde quanto da população em geral. O maior grupo de risco ainda são crianças menores de cinco anos. Apesar de termos alcançado a meta de 97% na campanha nacional de vacinação, no Estado, quando analisamos por faixa etária, essa cobertura não foi alcançada, por exemplo, entre as crianças de 3 e 4 anos. A vacinação deve ser homogênea, pois o vírus do sarampo continua circulando de forma ativa no Estado”, disse Bernardino, ressaltando ainda a situação de municípios que não estão atingindo a meta de vacinação de rotina. Ele acrescentou ainda que há necessidade urgente de imunizar todas as crianças de seis a 12 meses que não foram vacinadas, considerando que as mesmas são mais vulneráveis a ocorrência de formas graves e óbitos por sarampo.

Segundo Bernardino, as ações de imunização são desenvolvidas pelas Secretarias Municipais de Saúde. Os técnicos da FVS seguirão in loco para fortalecer e reforçar junto às equipes dos municípios as ações de bloqueio imediato, investigação epidemiológica e busca ativa de novos casos. A estratégia recebeu apoio do Ministério da Saúde que, nessa terça-feira (06/11), enviou seis técnicos, para apoiar as ações de controle do sarampo na capital e no Estado. “Eles fazem a comunicação direta com a esfera federal, para atender, de forma mais imediata possível, as necessidades que surgirem nessa fase”, disse.

O diretor da FVS reforça que a vacinação é a única forma de eliminar o vírus e imunizar o público de risco. “A vacina tríplice viral é fornecida de forma rotineira em todas as unidades básica de saúde. A imunização é completa com duas doses para crianças a partir de seis meses e adultos até 29 anos. Quem ainda não foi vacinado é só buscar atendimento na unidade mais próxima de sua residência”, alertou.

Boletim Epidemiológico – A 33ª edição do Boletim Epidemiológico do Surto de Sarampo no Amazonas traz no acumulado do ano 10.736 casos notificados, distribuídos em 51 municípios do Estado. Destes, 2.357 foram confirmados, em 33 municípios. Seguem em investigação 7.4025 casos e outros 954 foram descartados. Na última semana foram notificados 15 casos da doença em Manaus e um em Itacoatiara.

Até o momento, Manaus tem 1.637 casos confirmados de sarampo, seguido por 323 em Manacapuru, 61 em Itacoatiara, 53 em Parintins, 49 em Coari, 37 em Iranduba, 27 em Autazes, 22 em Novo Airão, 18 em Presidente Figueiredo, 16 Maués, 14 em Rio Preto da Eva, 12 Juruá, 09 em Manaquiri e 09 no Careiro.

A capital do Amazonas é responsável por 78% das notificações, e no interior Manacapuru é o município com maior número de notificação cerca de 9,7% de casos notificados, seguido por 2,3% em Itacoatiara, 1,2 em Iranduba, 1,1% Coari, 1,0% em Parintins, 0,8% em Juruá, 0,5% respectivamente em Autazes e Manaquiri e 4,8% distribuídos em 43 cidades amazonenses.

Municípios de risco- Dados parciais de cobertura vacinal de rotina da tríplice viral de janeiro a 31 de outubro 2018, em menores de cinco anos.

Cidades Dose de Rotina Beruri 82% Codajás 51% Iranduba 59% Itacoatiara 52% Juruá 58% Manacapuru 45% Maués 45% Nova Olinda do Norte 48% Novo Airão 57% Parintins 69% São Gabriel da Cachoeira 65% Silves 74% Tabatinga 58% Tefé 54%

____________________________

Roseane Mota/ Lúcio Pinheiro