Governo do Amazonas reforça área social com ação emergencial em Tapauá

O Governo do Amazonas, em ação articulada pela Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) e pelo Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), no último sábado, 8 de agosto, realizou a entrega de 500 cestas básicas, 100 kits de higiene e 100 kits de limpeza no município de Tapauá (a 565 quilômetros de Manaus). A atividade de enfrentamento aos efeitos sociais e econômicos da pandemia da Covid-19 aconteceu na quadra de esportes da Escola Professora Marizita (Avenida Presidente Castelo Branco, 196), com a presença do governador Wilson Lima e da secretária da Seas, Maricília Costa, dentre outras autoridades.

De acordo com a Seas e o FPS, os itens foram destinados para famílias em situação de vulnerabilidade cadastradas pela Associação de Produtores do Projeto de Desenvolvimento Sustentável Sumaúma. A Seas levou 300 cestas básicas, enquanto o FPS destinou mais 200 cestas, totalizando a garantia de segurança alimentar de forma emergencial para 500 famílias associadas à entidade.

A secretária Maricília Costa assinalou a importância de dar continuidade à segurança alimentar às famílias de Manaus e do interior, assegurando o compromisso do Governo do Amazonas em apoiar grupos em situação de risco social na pandemia.

“O governador Wilson Lima tem se mostrado muito determinado nesse enfrentamento à pandemia da Covid-19, promovendo as condições necessárias para que as famílias possam passar por esse momento delicado da maneira mais segura possível”, pontuou.

Prevenção– Em Tapauá, o Governo do Amazonas também continuou incentivando a necessidade de manter os protocolos de segurança para a não proliferação da pandemia do novo coronavírus. Desta forma, foram entregues no município 100 kits de higiene e 100 kits de limpeza doados pelo escritório do Unicef em Manaus à Seas, que fica responsável pela distribuição às comunidades, entidades e municípios com necessidade de atendimento na área social.

Foto: Arthur Castro/Secom