Governo do Amazonas reconduz Jorge Oliveira à direção da Fundação Amazonas de Alto Rendimento

O Governo do Amazonas anunciou nesta segunda-feira (16/01), Jorge Elias Costa de Oliveira como titular à frente da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar). A nomeação do gestor da pasta de esportes consta no Diário Oficial do Estado (DOE), número 34905, que a partir desta data é reconduzido à gestão do órgão.

Em março de 2021, Jorge Oliveira assumiu pela primeira vez como diretor-presidente da Faar, onde liderou visitas a 57 municípios do interior do estado, coordenou e elaborou editais que beneficiaram atletas, profissionais e federações esportivas, e também idealizou e desenvolveu o Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci), que atende mais de 10 mil atletas em todo o estado. O maior programa socioesportivo do Brasil.

“Quero agradecer ao governador Wilson Lima pela oportunidade de estar novamente como diretor-presidente da Fundação Amazonas de Alto Rendimento. Sabemos que o nosso desafio é grande, mas estamos empenhados em dar continuidade aos projetos esportivos da base ao alto rendimento, além de promover qualidade de vida por meio do esporte e lazer”, afirma Jorge Oliveira.

Bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), com especialização em Gestão Pública pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e Análise e Marketing Político (Faculdade Republicana), Jorge Oliveira acumula experiência em administração pública.

Unindo esporte e saúde em 2022, o Governo do Amazonas, por meio da Faar, transformou o RespirAR em Programa de Estado e, hoje, reconhecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o programa já recuperou mais de 30 mil pessoas que ficaram com sequelas da Covid-19.

Por meio de visitas estratégicas da Faar em parceria com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), o Governo do Estado também entregou nove campos totalmente reformados na capital amazonense, além da revitalização da Vila Olímpica, a entrega da primeira fase do Parque Aquático de Alto Rendimento da Vila Olímpica, e revitalização nos Estádios Carlos Zamith e Ismael Benigno.

Revelando atletas promissores, o Projeto Voo Campeão, também coordenado pela Faar, com objetivo de viabilizar que os esportistas amazonenses participem de competições nacionais e internacionais, em 2022, disponibilizou mais de 450 passagens aéreas para desportistas de diversas modalidades.

