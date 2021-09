Governo do Amazonas recebe remessas com 3.570 doses de vacinas contra Covid-19

Amazonas recebeu mais de 1 milhão de doses de imunizantes somente no mês de agosto

O Governo do Amazonas recebeu, na manhã desta quinta-feira (09/09), dois novos lotes com 3.570 doses de vacinas contra Covid-19. Ao todo, foram enviadas pelo Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI), 2.400 unidades da CoronaVac/Butantan e 1.170 doses da Pfizer/BioNtech. Ao longo do mês de agosto, o estado recebeu 1.045.970 doses de imunizantes para dar continuidade à campanha de vacinação.

As duas remessas chegaram por volta das 9h30, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. De lá, o lote contendo as 2.400 doses da CoronaVac foi escoltado até a sede da Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), onde passou pela contabilização das unidades e foi armazenado.

Já os imunizantes do tipo Pfizer foram conduzidos pela Polícia Federal até a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), onde é possível serem acondicionados em temperatura a -86ºC, em freezer científico.

Remessas – Somente no mês de agosto o Ministério da Saúde enviou 1.045.970 doses de vacinas contra Covid-19 ao Amazonas, sendo este número total dividido em 26 remessas, que chegaram ao estado ao longo daquele mês. O Governo do Amazonas tem, desde a primeira remessa de vacina enviada ao estado, assumido o compromisso de fazer a distribuição aos municípios para que a população seja vacinada o mais rápido possível.

Vacina Amazonas – Para ampliar a cobertura vacinal na capital, o Governo do Amazonas realizou, nos dias 28 e 29 de agosto, a 19ª edição da campanha Vacina Amazonas, com duração de 33 horas ininterruptas. Prioritariamente, o mutirão atendeu a população acima dos 40 anos, que tomou a 1ª dose da vacina AstraZeneca até o dia 28 de junho. Durante a ação mais de 85 mil pessoas foram vacinadas.

Aplicação de doses – Dados parciais do Programa Nacional de Imunização apontam que 3.431.480 doses foram aplicadas em todo o estado até a quarta-feira (08/09), sendo 2.366.561 de 1ª dose, 1.018.986 de 2ª dose e 45.933 com dose única. A informação está disponível no site da FVS-RCP, no endereço www.fvs.am.gov.br.

FOTO: Divulgação/Secom