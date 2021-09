Governo do Amazonas recebe remessa com 54.990 doses de vacinas da Pfizer

Mais de 5,4 milhões de doses já desembarcaram no estado desde o início da campanha de vacinação

O Governo do Amazonas recebeu, na noite desta segunda-feira (27/09), mais 54.990 doses de vacinas contra a Covid-19 do tipo Pfizer/BioNtech. O imunizante foi enviado pelo Ministério da Saúde (MS), por meio do Programa Nacional de Imunização, para dar continuidade à campanha de vacinação no estado.

O carregamento chegou ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, por volta das 23h40. O lote foi escoltado pela Polícia Federal até a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), local que oferece acondicionamento da vacina em freezer científico, com temperaturas a -86ºC.

Loading...

Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), com a chegada desta remessa, o Amazonas já recebeu 5.420.830 doses de imunizantes desde o início da campanha de vacinação contra a Covid-19 no estado.

Vacinômetro – Dados parciais do Programa Nacional de Imunização apontam que 3.951.876 doses foram aplicadas em todo o estado até esta segunda-feira (27/09), sendo 2.502.262 de primeira dose, 1.398.491 de segunda dose, 49.329 com dose única e 1.794 de terceira dose (dose de reforço). A informação está disponível no site da FVS-RCP (www.fvs.am.gov.br).

FOTOS: Lucas Silva/Secom