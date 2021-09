Governo do Amazonas recebe mais recursos para execução do Programa Alimenta Brasil no estado

Verba de R$ 600 mil oriunda do Governo Federal será aplicada no incentivo à produção agropecuária familiar e acesso à alimentação

O Programa Alimenta Brasil (PAB), antigo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) do Ministério da Cidadania, executado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), recebeu R$ 600 mil, valor que vai ser aplicado em continuidade ao novo programa, promovendo o acesso à alimentação e ao incentivo à produção agropecuária familiar local de municípios amazonenses.

“Estamos chegando a R$ 14 milhões na compra da produção rural no estado. Nunca se comprou tanto da agricultura familiar como estamos comprando agora. Ganham os nossos produtores rurais, que produzem e têm pra quem vender, e as pessoas em vulnerabilidade social, que recebem gratuitamente a doação de produtos regionais de qualidade”, completou o secretário titular da Sepror, Petrucio Magalhães Júnior.

Loading...

O coordenador do PAB Amazonas, Tanis Castro, informou que as operações de aquisição de alimentos com doação simultânea continuam cumprindo cronograma que prevê operações em todos os municípios integrantes do Termo de Adesão do Amazonas junto ao Ministério da Cidadania, sob a coordenação da Secretaria Nacional de Inclusão Social e Produtiva.

“É o Governo do Amazonas, com apoio do Governo Federal, realizando um processo permanente de garantia de compra de produtos da agricultura familiar nos locais onde o produtor enfrenta as maiores dificuldades de fazer seus produtos chegarem ao mercado, ao mesmo tempo em que atende as necessidades de pessoas em situação de vulnerabilidade social e/ou em estado de insegurança alimentar e nutricional”, destacou Tânis Castro.

FOTOS: Sepror