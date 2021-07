Governo do Amazonas recebe mais 63 mil doses de vacina contra a Covid-19

O Governo do Amazonas recebeu, na madrugada desta sexta-feira (16/07), uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19 enviadas pelo Ministério da Saúde (MS), por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI). O carregamento, referente a 47ª Pauta de Distribuição, conta com 63.250 doses do imunizante AstraZeneca, fabricado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Desse total, 52.500 doses serão destinadas para a continuidade da vacinação na capital, Manaus.

As novas doses foram transportadas em um avião comercial da empresa Latam e desembarcadas no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes por volta das 1h30. Após o desembarque, as doses foram escoltadas pela Polícia Federal até as câmaras frias instaladas na Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), onde foram contabilizadas e armazenadas.

Dados parciais do Programa Nacional de Imunização apontam que 2.290.650 doses foram aplicadas em todo o estado até esta quinta-feira (15/07), sendo 1.688.627 de primeira dose, 576.094 de segunda dose e 25.929 com dose única.

Em sua live semanal, nesta quinta-feira (15/07), o governador do Amazonas, Wilson Lima, enfatizou a importância do avanço da vacinação para a redução dos índices da Covid-19 no estado.

“A gente não tem dúvida da eficácia da vacina. O número de internações diminuiu nos hospitais por causa da vacinação. Não existe outra arma mais poderosa contra a Covid-19, é vacina”, disse Wilson Lima.

“Todas elas passaram por um processo rigoroso de testes, passaram pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), por todos os órgãos de controle, e todas elas funcionam contra a Covid-19”, acrescentou o governador.

Vacina Amazonas – Os mutirões deste sábado (17/07), nos municípios de Manaquiri, Careiro Castanho e Careiro da Várzea, têm como meta vacinar, ao todo, 2.500 pessoas.

Deste total, 2 mil imunizantes são destinados à aplicação da primeira dose em pessoas a partir de 18 anos, sendo mil para Manaquiri e mil para Careiro Castanho. Outras 500 vacinas são para a aplicação da segunda dose no município de Careiro da Várzea.

Os mutirões ocorrerão simultaneamente, das 8h às 17h, nos três municípios. Com mais essas ações, chegará a 14 o número de edições da campanha Vacina Amazonas, realizadas em parceria com as prefeituras municipais. Para se vacinar, é necessário apresentar documento original com foto, CPF e comprovante de residência (original e cópia).

Loading...

Outros mutirões – Em 11 edições do mutirão – duas delas realizadas em Manaus –, mais de 231.553 pessoas já receberam a primeira dose. A primeira edição do mutirão da campanha Vacina Amazonas imunizou 141 mil pessoas na capital, nos dias 11 e 12 de junho.

Outros dois mutirões foram realizados, simultaneamente, no dia 19 de junho, em Novo Airão e Manacapuru, quando 8,2 mil pessoas foram vacinadas. No dia 26 de junho, Parintins foi o quarto município a receber o mutirão, imunizando mais de 5 mil pessoas.

No quinto mutirão, realizado na capital durante 24 horas, nos dias 29 e 30 de junho, 58.534 doses foram aplicadas. O sexto mutirão foi realizado no dia 3 de julho em Rio Preto da Eva, com 3.159 doses aplicadas.

Os últimos mutirões da campanha Vacina Amazonas foram realizados no dia 10 de julho, simultaneamente, nas cidades de Itacoatiara, Urucará, Iranduba, Itapiranga e São Sebastião do Uatumã, com alcance de 15.660 pessoas vacinadas.

Confira os pontos de vacinação deste sábado (17/07):

Manaquiri

Ginásio José Lins (pedestres)

Lateral do Ginásio José Lins (drive-thru)

Igreja Assembleia de Deus Ieadam, no Areal (pedestre)

Igreja Assembleia de Deus Tradicional, no Castanhal (pedestre)

Igreja Santa Rita de Cássia, no bairro Novo (pedestre)

Associação de mototáxi, no bairro Alan Freire (pedestre)

Porto DNIT (drive-thru fluvial)

Careiro Castanho

Posto no pátio do Caec – BR-319 (drive-thru)

Ginásio Osmar de Oliveira (pedestre)

Quadra da Escola Estadual Pedro dos Santos – Purupuru (zona rural – pedestre)