Governo do Amazonas recebe lote com 57.900 doses da vacina AstraZeneca

O Governo do Amazonas recebeu na tarde desta quinta-feira (06/05), um novo lote com 57.900 doses da vacina AstraZeneca/Oxford, produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Essa é a 18ª remessa enviada ao Amazonas pelo Ministério da Saúde (MS), por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI), e dará continuidade à campanha de vacinação do estado.

O lote com o imunizante foi desembarcado, por volta das 14h45, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em um voo da Latam Linhas Aéreas. O descarregamento foi acompanhado por técnicos da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) e agentes da Polícia Federal, que fizeram a escolta do material até a sede da FVS-AM.

“Nós recebemos a 18ª remessa da vacina AstraZeneca, do laboratório Fiocruz, com 57,9 mil doses, para dar continuidade à campanha de vacinação contra a Covid-19”, disse Angela Desireé, coordenadora do Departamento de Vigilância Epidemiológica da FVS.

A coordenadora também pontuou que será adotado o procedimento padrão de contagem e armazenamento das doses em câmaras frias, para garantir a conservação do imunizante. “Nós continuamos com o armazenamento na temperatura positiva entre 2° a 8°. Assim que for definido o grupo que será atendido, as vacinas estarão liberadas para todos os municípios”, explicou.

Aplicação – Conforme os dados parciais do Programa Nacional de Imunização da FVS-AM (PNI/FVS-AM), 924.930 doses foram aplicadas em todo o estado até esta quarta-feira (05/05), sendo 614.578 de primeira dose e 310.352 de segunda dose.

FOTOS: Lucas Silva/ Secom