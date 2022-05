Governo do Amazonas recebe 71 mil doses de vacinas da AstraZeneca, nesta terça-feira (17/05)

¬Imunizantes fazem parte da Campanha de Vacinação contra covid-19 no estado

O Governo do Amazonas recebeu, nesta terça-feira (17/05), mais 71 mil doses da vacina AstraZeneca contra covid-19. Os imunizantes foram enviados pelo Governo Federal e o encaminhamento faz parte da Campanha Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde para o avanço da vacinação contra a covid-19 no estado.

As vacinas chegaram a Manaus às 11h20, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, zona oeste da capital. A remessa foi transportada para a sede da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) e a quantidade de doses foi conferida e armazenada pela equipe técnica da coordenação estadual do Programa Nacional de Imunização (PNI).

Após a conferência, as doses dos imunizantes foram armazenadas em câmara de frio da FVS-RCP. A distribuição dos imunizantes no estado ocorre sob agendamento dos municípios juntamente à fundação.

Vacinômetro – Dados do Programa Nacional de Imunização apontam que 7.018.298 foram aplicadas em todo estado até segunda-feira (16/05), sendo 3.151.776 de primeira dose, 2.597.083 de segunda dose, 61.228 com dose única, 1.155.395 primeira dose de reforço e 52.816 segunda dose de reforço. A informação está disponível no site da FVS-RCP (www.fvs.am.gov.br).

Referência – A FVS-RCP é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas, que inclui a prevenção de doenças por meio da imunização coordenada, no Amazonas, pelo Programa Nacional de Imunização (PNI/FVS-RCP).

A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. O contato telefônico da FVS-RCP é o (92) 2129-2500 e 2129-2502.

