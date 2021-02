Governo do Amazonas recebe 62 mil testes de Covid-19

Material doado pela Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) detecta antígeno do vírus e estará disponível para a população na rede pública

O Governo do Amazonas recebeu, nesta quinta-feira (09/02), 62.400 novos testes de Covid-19, que serão disponibilizados gratuitamente para usuários da rede pública de saúde em todo o estado. O material é fruto de uma doação feita pela Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) ao Amazonas, com o objetivo de acelerar a detecção de novos casos e consequentemente trazer mais efetividade no combate à doença durante a pandemia.

Os testes recebidos são do tipo antígeno, realizados para identificar uma infecção atual pelo novo coronavírus em indivíduos que começam a exibir sinais ou sintomas consistentes de Covid-19 e também em pacientes assintomáticos que tiveram contato com pessoas que já testaram positivo.

O material foi encaminhado para a sede da Central de Medicamentos do Amazonas (Cema), localizada no bairro Praça 14, zona sul de Manaus. De acordo com o diretor da Cema, Cláudio Nogueira, os testes de antígeno para o coronavírus seguem metodologia semelhante aos testes RT-PCR, porém sua principal vantagem é a detecção do vírus incubado em menos dias.

“Do terceiro ao quarto dia em que a pessoa apresente os sintomas, o teste permite a detecção precoce da doença, e aí você começa a tratar o paciente. Essa seria a diferença entre ele e o teste rápido de anticorpos, que começam a ser reativos a partir do oitavo dia. Esse é mais cedo”, explica Cláudio.

Ainda segundo o diretor, os testes serão destinados para unidades de saúde tanto da capital como do interior. A distribuição está sendo estudada por uma equipe da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) que definirá a quantidade de testes enviados para cada município. A expectativa é de que Manaus possa contar com os testes disponíveis já nesta quinta-feira (11/02), e o interior, a partir da próxima semana.

FOTOS: Djalma Júnior/Secom