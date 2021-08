Governo do Amazonas recebe 124.750 doses de vacinas contra a Covid-19

O Governo do Amazonas recebeu, nesta terça-feira (31/08), uma nova remessa com 124.750 doses de vacinas contra a Covid-19. Os imunizantes do tipo AstraZeneca/FioCruz foram enviados pelo Ministério da Saúde (MS), por meio do Programa Nacional de Imunização, para dar continuidade à campanha de vacinação no estado.

A nova remessa foi desembarcada por volta das 13h50 no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, dividido em 11 volumes. Em seguida, sob escolta da Polícia Federal, as vacinas foram conduzidas para armazenamento na Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP)

Vacina Amazonas – No sábado (28/08) e no domingo (29/08), o Governo do Amazonas realizou a 19ª edição do mutirão Vacina Amazonas em Manaus. Mais de 85 mil pessoas foram vacinadas em 33 horas de ação na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, Centro de Convenções Vasco Vasques e Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho – Sambódromo de Manaus.

O objetivo da campanha realizada no último fim de semana foi, prioritariamente, completar o esquema vacinal da população acima dos 40 anos, que tomou a 1ª dose da vacina AstraZeneca até o dia 28 de junho. Durante a ação, a vacinação foi estendida para todas as pessoas que receberam a primeira dose de AstraZeneca até o dia 28 de junho; de CoronaVac até o dia 31 de julho; e de Pfizer até o dia 28 de maio. Também foi aplicada a 1ª dose na população a partir de 12 anos.

Vacinômetro – Dados parciais do Programa Nacional de Imunização apontam que 3.259.373 doses foram aplicadas em todo o estado até esta segunda-feira (30/08), sendo 2.309.160 de primeira dose, 905.719 de segunda dose e 44.494 com dose única. A informação está disponível no site da FVS-RCP – www.fvs.am.gov.br.

As informações consolidadas pela FVS-RCP são das secretarias municipais de saúde, responsáveis pela operacionalização da imunização contra Covid-19 em suas cidades.

FOTOS: Herick Pereira/Secom