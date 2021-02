Governo do Amazonas realiza visita técnica em Lábrea e Humaitá para dar suporte às principais demandas locais

Ação em parceria com Governo Federal e municípios tem o objetivo de mapear principais demandas das cidades do interior

Em continuidade às ações de enfrentamento da pandemia de Covid-19 no interior do Amazonas, ao longo de sexta-feira (05/02) e deste sábado (06/02), a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e o Ministério da Saúde realizaram visita técnica em Lábrea e Humaitá. A ação teve como objetivo identificar as principais demandas dos municípios para que, num modelo de ação conjunta tripartite, os três níveis de esferas governamentais tracem estratégias de combate à doença nessas localidades.

O secretário executivo de Assistência ao Interior da SES, Cassio Espírito Santo, disse que o objetivo dos governos é auxiliar os municípios na revisão dos planos de contingência, reorganização da rede de assistência para o novo momento de recrudescimento da Covid-19 e apoio nas ações de enfrentamento à doença, com suporte técnico, financeiro, de equipamentos e recursos humanos (RH), além do que for identificado como necessário nas visitas.

“Viemos fazer um diagnóstico da situação em termos de estruturas, RH, equipamentos, para ver numa ação conjunta, Estado, Ministério da Saúde e Município, como a gente pode atuar melhorando a qualidade de saúde da população”, esclareceu.



A primeira cidade visitada pela equipe foi Lábrea, situada na calha do Purus e distante 702 quilômetros de Manaus, com a ida aos hospitais do município e, ainda, no Centro de Atendimento de Saúde e Acolhimento (Casa). Segundo Cassio Espírito Santo, uma miniusina para produção de oxigênio deverá entrar em funcionamento nos próximos dias para atender a demanda da localidade.

“Já vai chegar em Lábrea uma usina de oxigênio para ajudar a dar suporte aqui nas ações. Essa usina foi fruto de uma doação do projeto ‘Todos pela Saúde’, do grupo do Sírio-Libanês. Em nome da Secretaria de Estado de Saúde, eu gostaria de agradecer essa doação que vai dar suporte à unidade hospitalar de Lábrea e no futuro, a região toda aqui do Purus”, enfatizou.

Suporte – Em Humaitá (a 590 quilômetros da capital amazonense) foram visitadas Unidades Básicas de Saúde, Unidade Sentinela de Combate à Covid, o Centro de Saúde de Humaitá II e o Hospital Regional Municipal. Como medida de atuação imediata, foram entregues para o município um novo tomógrafo e uma usina geradora, para ampliar a capacidade de atendimento.

“A gente está trazendo coisas para melhorar a vida das pessoas aqui. Estamos trazendo uma usina geradora que foi fruto de uma emenda parlamentar, estamos trazendo um tomógrafo, e a gente quer implementar e melhorar cada vez mais. Saúde a gente só faz em parceria, então nesse momento a gente está junto, Ministério da Saúde, Governo do Estado e prefeitura municipal, todos unidos para que a população tenha cada vez melhor qualidade de saúde”, disse o secretário executivo de Assistência ao Interior da SES.

Aporte financeiro – O Governo do Amazonas tem constantemente buscado formas para atender o interior do estado, no atual cenário da pandemia de Covid-19. Entre as medidas adotadas está a proposta de repasse de R$ 160 milhões do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Estado (FTI) para dar suporte às ações de combate ao coronavírus no interior.

