Governo do Amazonas realiza treinamento de servidores da FVS-AM para atuação nos postos de vacinação

Mais de 30 agentes da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) participaram, na manhã desta sexta-feira (11/06), de treinamento para a operacionalização da campanha “Vacina Amazonas”, que acontecerá no sábado (12/06) e no domingo (13/06), com o objetivo de vacinar contra a Covid-19 as pessoas sem comorbidades com idade a partir de 40 anos.

O treinamento teve início às 9h, no auditório da sede da FVS, e foi destinado aos agentes da fundação que atuarão nos postos, com funcionamento por 32 horas seguidas. A enfermeira Evelyn Campelo, integrante da organização da capacitação, explicou o objetivo da ação neste momento em que o Amazonas visa cumprir a meta da campanha num fim de semana de aplicação de doses.

“O objetivo é capacitar a equipe, tanto para o acolhimento dessas pessoas que vão ser vacinadas quanto para o registro e para execução da vacina. É muito importante para a gente alinhar todo o discurso, a conversa, o procedimento em si, para que a equipe vá executar com muita segurança e preparo técnico”, esclareceu.

A enfermeira também falou sobre a divisão por funções dos servidores para garantir que a operacionalização seja efetiva no cumprimento da meta de vacinação do Governo do Amazonas.

“A divisão dessas equipes vai ficar entre a equipe que recebe os pacientes que chegam na triagem de carro ou a pé; os registradores, que são quem faz o registro no cartão de vacina, coloca informações importantíssimas de identificação, as doses da vacina, a marca, qual é o fabricante da vacina, lote e quem vai executar a vacina propriamente dita”, concluiu.

Anúncio – Na quarta-feira (09/06), o governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou uma grande mobilização para vacinar a população a partir de 40 anos contra a Covid-19 na capital, no próximo fim de semana.

Compromisso do Estado – O Governo do Amazonas atuará na distribuição de doses, apoio logístico e na disponibilização de servidores para atuarem nos postos de vacinação. Desde o início da campanha de vacinação, já foi garantida a aplicação de doses para 28 grupos prioritários no estado.

FOTOS: Bruno Zanardo/Secom