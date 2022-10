Governo do Amazonas realiza solenidade de promoção da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar

O Governo do Estado realiza, nesta quarta-feira (19/10), a solenidade de promoção de 188 policiais militares, entre praças e oficiais, e de 63 oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas. O evento acontece na Arena Amadeu Teixeira, localizada no bairro Flores, zona centro-sul da capital amazonense, e contará com a presença de autoridades militares e civis.

A medida beneficia 117 praças e 71 oficiais da PMAM, além de 63 oficiais do CBMAM, e reforça a política de valorização dos servidores da segurança, por meio do programa Amazonas mais Seguro, lançado pelo Governo do Amazonas, com investimentos em tecnologia, melhoria de infraestrutura, além de realização de concursos públicos.