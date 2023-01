Governo do Amazonas realiza reunião com líderes indígenas da etnia Kokama

O Governo do Amazonas, por meio da Fundação Estadual do Índio (FEI), reuniu nesta quinta-feira (19/01), com líderes e representantes indígenas da etnia Kokama de Manaus e entorno. A reunião foi realizada no auditório da Fundação, localizada na avenida Torquato Tapajós, zona norte de Manaus.

A iniciativa teve como objetivo discutir assuntos pertinentes à representação das organizações e também alinhar ações e políticas públicas, a fim de esclarecer dúvidas e assuntos não debatidos.

Para o Diretor-Presidente, Vanderlei Alvino, é necessário ter esse diálogo de perto com os povos originários.

“É preciso alinhar as ideias para darmos continuidade aos projetos e ações e assim, fortalecer a relação entre eles”, destacou.

A discussão possibilitou, ainda, maneiras de harmonizar o círculo do povo Kokama para que a representação não cause mais conflitos. E também para que haja andamento nas ações com a etnia Kokama em todo o estado.

FEI

Instituída por meio do Decreto nº 36.653, de 28 de janeiro de 2016, a FEI é um órgão integrante da Administração Indireta do Poder Executivo e está vinculada à Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc).

Com a finalidade de formular, coordenar e executar as políticas públicas indigenistas de etnodesenvolvimento sustentável e a preservação dos valores étnicos, culturais e históricos no estado do Amazonas.

FOTO: Abrahão Graham /FEI