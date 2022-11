Governo do Amazonas realiza receptivo do primeiro navio da temporada de cruzeiros 2022/2023

O Governo do Estado, por meio da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), realizou o receptivo do transatlântico Insígnia neste domingo (27/11), às 9h, no Cais das Torres do Porto de Manaus, na zona sul da capital. Para a temporada de 2022/2023, a expectativa é de receber 16 navios, totalizando 17.186 turistas, com previsão de gerar uma receita equivalente a 7,7 milhões de reais até maio de 2023.

A chegada do navio marca oficialmente o retorno da temporada de cruzeiros no estado, trazendo 803 passageiros e 400 tripulantes a bordo. De acordo com o presidente da pasta, Gustavo Sampaio, o Governo do Amazonas realizou uma força-tarefa para a retomada dos cruzeiros ao estado, tendo em vista a importância socioeconômica para as regiões que integram o roteiro dos transatlânticos.

“A gente teve que articular com muitos órgãos, fizemos muitas conversas no CICC (Centro Integrado de Comando e Controle), conversas integradas e cooperadas com a ANTAQ (Agência Nacional de Transportes Aquaviários), SNPH (Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias), Manauscult (Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos). Para a gente é muito importante essa temporada, a gente trata com muito carinho e a Amazonastur teve um papel essencial”, comentou.

O navio trouxe ao Amazonas turistas oriundos de países diversos, como Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha e Escócia, como a cruzeirista Irina Brown, que comentou o seu sonho de conhecer as araras da Amazônia. “Queremos ver o Centro Histórico da cidade e na Amazônia ver os animais e a floresta. É a nossa primeira vez aqui. Estou planejando vir há pelo menos 3 ou 4 anos, então é um prazer estar aqui”, disse.

A Amazonastur, em parceria com a Manauscult, recebeu os cruzeiristas com dançarinos apresentando o ritmo de boi-bumbá e distribuição de mapa turístico no Centro de Atendimento ao Turista (CAT), além de atendimento bilíngue.

Ainda na programação do receptivo, o presidente da Amazonastur, Gustavo Sampaio, representou o governador do Amazonas, Wilson Lima, durante a tradicional cerimônia de entrega de placa de boas-vindas ao comandante do navio.

Expectativa

Conforme Eury Barros, representante da Amazon Explorer, a retomada da temporada de cruzeiros já apresenta uma boa expectativa para a temporada 2023/2024. “Nós já temos navios programados para 2025 e a próxima temporada de 23 para 24, 34 navios já tem programação com Manaus incluída como destino. E isso é maravilhoso para o turismo da nossa cidade“, disse.

A rota do transatlântico Insígnia partiu de Miami, passando por Parintins e ficará fundeado em Manaus até às 16h da próxima segunda-feira (28/11).

