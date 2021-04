Governo do Amazonas realiza mais uma ação da Campanha “Páscoa Solidária”

Mais de 400 caixas de chocolates e brinquedos foram entregues para crianças do bairro Colônia Antônio Aleixo

O Governo do Amazonas realizou, na tarde desta sexta-feira (16/04), mais uma ação da Campanha “Pascoa Solidária”. A campanha, que tem à frente a primeira-dama do Estado Taiana Lima, entregou mais de 400 caixas de chocolates e brinquedos para crianças carentes do bairro Colônia Antônio Aleixo, zona leste de Manaus.

A secretária executiva do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), Kathelen Santos, esteve no local durante a entrega, e falou sobre a campanha realizada no local.

” Hoje o Governo do Estado do Amazonas, por meio da primeira-dama Taiana Lima, realizou mais uma ação da Campanha ‘Páscoa Solidária’. Estamos no bairro Colônia Antônio Aleixo, no Instituto Transformando Vidas, que atende mais de 400 famílias desta comunidade, e realizar uma ação como esta é de extrema importância para estas crianças, e motivo de muita alegria. O Governo do Amazonas tem o compromisso de apoiar projetos de instituições que realmente fazem a diferença na vida dos amazonenses”, afirma a secretária executiva.

O presidente do Instituto Transformando Vidas –ITV, Paulo Arruda, agradeceu ao Governador Wilson Lima e à primeira-dama do Estado Taiana Lima, pela ação realizada para as crianças do local.

Loading...

“Esse programa trouxe muita alegria para essas crianças tão carentes aqui da comunidade, pois com toda a certeza, uma ação como esta representa muito na vida de cada uma delas, assim como representa para nós em podermos dar esta assistência para eles e, assim todos poderem se sentir valorizado com o que está sendo realizado”, ressaltou Arruda.

A Campanha “Páscoa Solidária” é uma ação em parceria com as Secretarias de Estado e seus servidores, os quais realizaram doações para serem entregues para as crianças de baixa renda das comunidades da nossa capital.

Objetivo – A campanha tem como objetivo realizar a entrega de chocolates arrecadados em parceria com as Secretarias de Estado, para crianças em vulnerabilidade social, atendidas por instituições sem fins lucrativos, e distribuição em comunidades em situação de extrema pobreza, tendo, assim, com a ação, a possibilidade de fomentar a prática do ato de humanidade, cidadania e amor ao próximo.

FPS – O Governo do Amazonas, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), seleciona, custeia e monitora projetos geradores de trabalho, renda e autossustentação que garantam a inclusão social de dependentes de substâncias psicoativas, pessoas com deficiência, idosos, crianças e adolescentes e o setor primário.

FOTOS: Divulgação/FPS