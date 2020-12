Governo do Amazonas realiza live-show ‘Natal Solidário’ no Teatro Amazonas

Evento realizado na noite desta quarta-feira (02/12) contou com apresentações do sambista Uendel Pinheiro e arrecadação de fundos

Uma mistura de samba com solidariedade tomou conta do Teatro Amazonas na noite desta quarta-feira (02/12). O icônico cartão-postal amazonense foi o palco de uma live-show com o cantor Uendel Pinheiro. A ação fez parte da campanha “Natal Solidário”, realizada pelo Governo do Amazonas e que neste ano tem como objetivo arrecadar recursos para a compra de kits de enxoval, que serão doados para mães de baixa renda em maternidades da rede estadual de saúde, na semana do Natal.

O evento contou com duas apresentações do sambista. A primeira, realizada às 19h, foi aberta ao público, que pôde conferir de perto um repertório variado que incluiu toadas, músicas natalinas e clássicos do samba. Em seguida, por volta das 21h, foi realizada uma segunda sessão exclusiva para convidados. Na ocasião, estiveram presentes o governador do Estado, Wilson Lima, e a primeira-dama do Amazonas, Taiana Lima.

“Em parceria com o cantor Uendel Pinheiro, estamos arrecadando kits de enxovais para doarmos às maternidades do Estado, para as mamães de baixa renda. Quero fazer aqui um agradecimento a cada um de vocês que doaram, que participaram e ainda estão participando conosco desse lindo projeto”, disse Taiana Lima, em discurso durante a abertura do evento.

Para o administrador Paulo Gilson Afonso, que acompanhou a apresentação das 19h, a campanha é um exemplo de que é possível unir cultura e solidariedade. Ele exaltou o Governo do Estado pela iniciativa.

“O show foi espetacular, acho que o Uendel soube trazer para a gente a importância da nossa cultura, que muitas vezes é desvalorizada, então acho que isso é de suma importância para que a gente cresça. E a iniciativa do governo é o que a gente espera: que o governo olhe para quem precisa mais. Então a gente sempre irá apoiar qualquer iniciativa que tiver essa finalidade”, disse Paulo.

Beneficiadas – De acordo com a secretária titular do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), Kathelen Santos, a campanha deve beneficiar cerca de 1.200 mulheres espalhadas entre as sete maternidades da rede pública estadual de saúde na capital amazonense. As entregas acontecerão nos dias 24 e 25 de dezembro. Para a secretária, a população está abraçando a campanha.

“O retorno está sendo maravilhoso. Em todas as secretarias e aqui também no Teatro, nós temos recebido a doação dos servidores, a doação da sociedade, e tem sido uma grata surpresa a adesão à campanha”, avalia.

Campanha – Coordenada pela primeira-dama Taiana Lima, junto ao FPS, a campanha “Natal Solidário” conta com a participação de todos os órgãos da administração direta e indireta do Governo do Estado, que receberão as doações e apoiarão a logística de entrega. Os interessados podem fazer as doações até o dia 15 de dezembro, nos pontos de coleta, nas sedes de órgãos do Governo.

O Teatro Amazonas, principal ponto turístico da capital, também receberá doações, por meio de sistema drive-thru, respeitando os protocolos da Organização Mundial de Saúde (OMS) para evitar contaminação por Covid-19. As entregas poderão ser feitas de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 16h.

FOTOS: Lucas Silva/Secom